SAIE 2026, Daikin presenta il nuovo sistema X-Series e un ecosistema di soluzioni e servizi pensati per il settore delle costruzioni

Daikin sarà presente al SAIE 2026, la fiera delle costruzioni dedicata a progettazione, edilizia e impianti, in programma a BolognaFiere dal 7 al 10 ottobre. La multinazionale giapponese, leader globale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e trattamento dell’aria, esporrà i propri prodotti all’interno del padiglione 30, stand B03 portando in fiera la propria visione per un’edilizia sempre più efficiente e sostenibile, con soluzioni tecnologiche e servizi pensati per rispondere alle esigenze di costruttori, progettisti e installatori.

Al centro dello spazio espositivo Daikin ci sarà X-Series, la nuova soluzione residenziale che riunisce in un unico sistema riscaldamento idronico (anche tramite pavimento radiante), raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Pensata per abitazioni di nuova costruzione e ristrutturazioni fino a 150 m², integra le tecnologie aria-aria e aria-acqua in un unico sistema misto, offrendo flessibilità nella configurazione e nella scelta dei terminali. Il sistema, che può gestire fino a quattro unità interne aria-aria, utilizza refrigerante R-32, raggiunge classi energetiche fino ad A+++ in raffrescamento e dispone inoltre di serbatoi per ACS da 180 o 230 lt. La gestione da remoto tramite l’app Daikin Onecta consente di controllare da remoto il funzionamento del sistema e di monitorarne costantemente i consumi. comfort, programmazione e produzione di acqua calda sanitaria.

Accanto a X Series, Daikin presenteràun portafoglio di soluzioni che comprende tecnologie e sistemi pensati per accompagnare la trasformazione degli edifici, dalle nuove costruzioni agli interventi di riqualificazione, mettendo a disposizione dei professionisti soluzioni efficienti e flessibili. Si parte con Multi+: è il sistema in pompa di calore aria/aria all-in-one per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, in grado di gestire fino a quattro unità interne e serbatoi ACS a parete da 90 o 120 lt e da pavimento, con capacità da 180 o 230 lt.

Presente anche Hybrizone il nuovo sistema che rende sinergico il funzionamento dei climatizzatori Daikin e dei radiatori, permettendo di utilizzare singolarmente o in combinazione le due tecnologie. Una soluzione pensata per ridurre l’energia necessaria al riscaldamento e che, in specifiche circostanze, può contribuire a migliorare la classe energetica degli edifici. Completerà la proposta il sistema In-Wall, con il relativo armadio da incasso a muro, che integra in un unico modulo esterno le funzioni di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ideale per le nuove costruzioni. L’installazione compatta consente di liberare spazio all’interno dell’abitazione e ridurre l’impatto estetico dell’impianto.

Proprio la capacità di affiancare la tecnologia a un’offerta di servizi rappresenta uno degli elementi distintivi dell’approccio Daikin al mondo delle costruzioni. L’azienda si propone infatti come partner dei professionisti lungo l’intero percorso di realizzazione dell’impianto: dalla fase di prevendita, con consulenza e supporto nella scelta della soluzione più adatta, alla progettazione e installazione, fino alla manutenzione e all’assistenza post-vendita. Un modello che punta a semplificare il lavoro di costruttori, progettisti e installatori e a garantire continuità nella gestione degli impianti anche dopo la loro entrata in funzione.

L’approccio integrato di Daikin si inserisce nel percorso verso la decarbonizzazione del settore edilizio e la transizione energetica, in un contesto nel quale l’efficienza degli edifici assume un ruolo sempre più centrale. Tecnologie ad alta efficienza, elettrificazione dei consumi e progressiva riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili sono elementi fondamentali per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e ridurne l’impatto ambientale.

“La trasformazione del settore delle costruzioni richiede oggi un approccio sempre più orientato alla collaborazione tra tutti gli attori della filiera. Costruttori, progettisti e installatori devono poter contare su interlocutori capaci di comprendere le loro esigenze e di tradurle in soluzioni concrete, senza aggiungere complessità a progetti già molto articolati – afferma Hiroshi Shimada, CEO e Presidente di Daikin Italy -. È questa la direzione in cui Daikin sta investendo: mettere a disposizione non solo tecnologie evolute, ma anche competenze e strumenti che aiutino i nostri partner a prendere decisioni più consapevoli e a gestire gli impianti nel tempo. Crediamo che sia questo il modo più efficace per costruire relazioni durature con il mondo dell’edilizia e contribuire, insieme, alla trasformazione del patrimonio immobiliare italiano.”