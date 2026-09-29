I più letti della settimana

Articoli correlati

Cardio Race, dieci edizioni per ricordarci che il cuore non va in ferie

PRIMO PIANO
Alessandro Maola
Author: Alessandro Maola
3 min.read

Dal 2 al 4 ottobre all’Ippodromo delle Capannelle torna la manifestazione per la prevenzione cardiovascolare ideata da Andrea Costanzo. Ci saranno screening gratuiti, gare podistiche e un programma per tutte le età.

C’è un organo che lavora giorno e notte, senza ferie, senza pause pranzo e senza mai chiedere un aumento. Ce ne ricordiamo soltanto quando protesta. Il Prof. Francesco Fedele, Presidente dell’INRC, lo dice meglio di chiunque: “Il cuore è un organo straordinario proprio perché lavora continuamente e silenziosamente. Ed è forse questa sua straordinaria affidabilità a portarci troppo spesso a darlo per scontato”.

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre l’Ippodromo delle Capannelle, in via Appia Nuova 1245, ospita la decima edizione di Cardio Race “Corri per il Cuore”, la manifestazione dedicata alla salute cardiovascolare. Dieci edizioni. In un Paese in cui le buone idee muoiono spesso alla seconda riunione, arrivare fin qui è già una notizia.

Dietro questo traguardo c’è un nome preciso: Andrea Costanzo, amministratore di DreamCom e ideatore dell’iniziativa, nata nel 2013. Chi fa il mio mestiere sa che organizzare un convegno sulla prevenzione è facile, mentre convincere la gente a venirci è tutta un’altra storia. Costanzo ha risolto il problema alla radice: ha portato la prevenzione dove la gente c’è già, in tuta e scarpe da corsa. E lo ha fatto con una testardaggine che negli anni ha messo attorno allo stesso tavolo il mondo accademico, le istituzioni e lo sport.

Oggi Cardio Race si svolge sotto l’egida dell’INRC, l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, consorzio interuniversitario che riunisce 19 università italiane. L’organizzazione tecnica delle gare è affidata all’ente di promozione sportiva Opes aps. Il progetto è promosso da Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Tra i patrocini figurano Regione Lazio, CONI Comitato Regionale Lazio, Sport e Salute, FIDAL e l’Università La Sapienza.

Un merito che Fedele riconosce apertamente: “Cardio Race ha il grande merito di portare la prevenzione fuori dagli ospedali, dagli ambulatori e dalle università e di metterla a contatto diretto con le persone, con le famiglie e con i giovani”.

“Quando abbiamo cominciato l’idea era semplice: se le persone non vanno dal cardiologo, portiamo il cardiologo dove ci sono le persone. Dieci edizioni dopo, il merito è di chi ogni anno ci mette competenza e passione: medici, istituzioni, partner e soprattutto chi viene a correre con noi”, racconta Andrea Costanzo.

Che ce ne sia bisogno lo dicono i numeri. Citando gli ultimi dati ISTAT, Fedele ricorda che nel 2023 oltre 206 mila persone sono morte in Italia per malattie del sistema circolatorio. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, circa il 40% degli italiani tra i 18 e i 69 anni presenta almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. E il rischio comincia presto: per l’indagine OKkio alla SALUTE quasi tre bambini su dieci, già intorno agli otto-nove anni, presentano un eccesso ponderale. Sull’arresto cardiaco improvviso, spiega Fedele, “le stime oggi utilizzate a livello nazionale parlano di circa 60 mila decessi ogni anno in Italia”.

La risposta di Cardio Race è concreta. Per tre giorni l’Ippodromo ospita il Cardio Village, con 40 stand di prevenzione gratuita: elettrocardiogramma, ecocardiogramma, controllo dermatologico e dell’udito, pre-screening odontoiatrici, trattamenti fisioterapici e osteopatici, corso di disostruzione delle vie aeree e Longevity Check up. Il programma, diciamolo, non lascia fuori nessuno:

  • Venerdì mattina tocca alle scuole, con gli screening e il Convegno Giovani e Salute.
  • Venerdì pomeriggio è dedicato alla terza età, con il Percorso Salute Senior.
  • Sabato mattina è riservato alle persone con disabilità e al Convegno Medico ECM “Cuore, Attività Fisica e Longevità”.
  • Sabato pomeriggio è per le mamme.
  • Domenica 4 ottobre alle 9:00 partono le gare: la 12,4 km competitiva e non competitiva attraverso il Parco degli Acquedotti, la 5,23 km amatoriale con la passeggiata della salute e la Kids Run di un chilometro per i più piccoli.

L’edizione 2025 ha registrato 950 visite cardiovascolari, 1.300 visite specialistiche, 3.200 visitatori e 2.500 partecipanti alla corsa e alla marcia. Sono cifre che difficilmente un ambulatorio, da solo, raccoglierebbe in un fine settimana. “Cardio Race è la dimostrazione che la prevenzione funziona quando smette di essere un obbligo e diventa un’occasione di incontro”, osserva il consigliere capitolino Federico Rocca.

Ecco il punto. Dieci edizioni fa qualcuno ha scommesso che la salute si potesse promuovere senza camici e senza sale d’attesa, e ha vinto. Il cuore, diceva Pascal, ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Un elettrocardiogramma gratuito, però, le mette in chiaro in pochi minuti.

Programma e iscrizioni: www.cardiorace.it

Articolo precedente
Carburanti, Confeuro: “Preoccupati per protesta Sicilia. Soluzione da Ue e Italia”
Carburanti, Confeuro: “Preoccupati per protesta Sicilia. Soluzione da Ue e Italia”
Articolo successivo
Concluso il set di Nemo, il diciannovenne attore e studente universitario prosegue un percorso tra recitazione, riconoscimenti e impegno contro il bullismo Luigi Zeno sta vivendo una stagione ricca di risultati e nuovi impegni. Il pubblico lo sta conoscendo nei panni di Leonardo in Minerva – La Scuola, disponibile su Netflix. Mentre cresce l’attenzione intorno al suo personaggio, il giovane attore napoletano ha concluso le riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia?, fiction destinata a Rai 1, e si prepara a raggiungere Roma per un’altra produzione della rete. In Minerva – La Scuola, Leonardo si muove tra le regole e le rivalità di un liceo militare. Ha un carattere forte, si fa sentire e spesso spiazza chi gli sta intorno. Luigi Zeno gli dà presenza e personalità, lasciando emergere anche le sfumature dietro i suoi atteggiamenti. È proprio questa capacità del personaggio di provocare una reazione a renderlo un volto di cui gli spettatori parlano anche dopo aver visto la serie. La visibilità di Netflix arriva al termine di un percorso costruito nel tempo. Nato a Napoli e cresciuto a Ercolano, Zeno ha iniziato a recitare da giovanissimo, facendo esperienza in teatro prima di lavorare per lo schermo. Oggi, a 19 anni, affianca alla professione di attore gli studi universitari in Scienze della Comunicazione all’Università Federico II di Napoli. Formazione e lavoro procedono insieme, in un periodo che gli chiede di passare dallo studio ai set e di misurarsi con personaggi sempre diversi. La conclusione delle riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia? rappresenta un’altra tappa significativa. Dopo il lavoro sul set tra Trieste e Trento, Luigi è atteso a Roma per un nuovo progetto Rai 1. Nel suo percorso figura anche La promessa di Patrizio, dedicata alla storia del campione Patrizio Oliva. Sono esperienze diverse che gli permettono di misurarsi con registri e contesti narrativi nuovi. Il suo cammino è stato accompagnato anche da riconoscimenti, tra cui il Leone d’Oro Alato di San Marco e quelli ricevuti presso il Senato della Repubblica Italiana e il Parlamento Europeo. Sono tappe che si aggiungono al lavoro quotidiano, alle prove, alle riprese e alla preparazione necessaria per affrontare ogni personaggio. Accanto alla recitazione, Zeno dedica parte della propria voce alla sensibilizzazione contro il bullismo. Rivolgersi ai giovani su questo tema è per lui un impegno che prosegue anche fuori dal set e che dà un significato ulteriore alla visibilità ottenuta attraverso il suo lavoro. Minerva – La Scuola sta offrendo a Luigi Zeno la possibilità di raggiungere nuovi spettatori. Con il set di Nemo appena concluso e un’altra fiction Rai 1 all’orizzonte, il successo di Leonardo si inserisce in un percorso in pieno movimento. A 19 anni, Luigi continua a studiare, a lavorare e a costruire, un ruolo dopo l’altro, il proprio futuro da attore.
Luigi Zeno conquista il pubblico su Netflix e si prepara a una nuova fiction Rai 1
Alessandro Maola
Alessandro Maola

I più letti