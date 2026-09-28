Finalissima de “Il Mio Cantico Libero” al Teatro Flavio Vespasiano: vince Francesco Rainero, allievo della Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari promossa dal Comune di Rieti

Il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti ha ospitato la finalissima nazionale de “Il Mio Cantico Libero”, il contest per artisti e band under 35 dedicato a San Francesco nell’ambito delle celebrazioni per gliOttocento anni dalla morte.

Il concorso, ideato da Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, è stato realizzato con il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco – presieduto dal poeta Davide Rondoni che vede lapartecipazione dei membri reatini Gianfranco Formichetti, Emanuela Varano e don Antonino Treppiedi – e promosso in collaborazione con laPresidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura.

La serata al Teatro Vespasiano di Rieti, aperta dall’esibizione della BandaMusicale Città di Rieti, ha visto trionfare il cantautore fiorentino Francesco Rainerocon il brano “Rosario”, composto appositamente per il concept, convincendola prestigiosa giuria presieduta da Davide Rondoni e coordinata da GiordanoSangiorgi. Rainero è stato uno degli allievi della Scuola Internazionale diTeatro dei Giullari, promossa dal Comune di Rieti.

La kermesse “Il Mio Cantico Libero”, sostenuta da SIAE, ha visto esibirsi i diecimigliori finalisti selezionati da tutta Italia, accompagnati da ospiti d’eccezione come Edoardo De Angelis, Erica Mou e Omar Pedrini.

“Siamo orgogliosi che a trionfare in questa splendida cornice sia stato un talento come Francesco Rainero – dichiara l’Assessore alla Cultura Letizia Rosati –. Veder brillare sul palco del nostro Teatro Vespasiano un artista che si forma e cresce attraverso la Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari conferma la vivacità culturale e il valore formativo dei percorsi che la nostra comunità sostiene e ospita con convinzione. La capacità di coniugare la spiritualità e la forza universale del messaggio francescano con i linguaggiartistici delle nuove generazioni è una chiave di lettura potentissima e il successo della manifestazione che abbiamo ospitato conferma che Rieti è sempre più terra d’elezione per musica d’autore, poesia e arte”.

Il percorso del vincitore non si ferma qui: l’appuntamento ufficiale per la consegna dei riconoscimenti è fissato per il 4 ottobre 2026 a Faenza, in occasione del Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI) e delle Celebrazioni per San Francesco, Patrono d’Italia. In quell’occasione, a Francesco Rainero verrà consegnata anche la targa speciale dedicata al compianto Maestro David Riondino, figura chiave del contest e primo Direttore Artistico della ScuolaInternazionale di Teatro dei Giullari.

Il legame tra la città e l’alta formazione artistica troverà un nuovo e imperdibile momento di condivisione il prossimo 24 ottobre. Sempre sul palcoscenico del Teatro Vespasiano, la Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari proporrà, infatti, uno spettacolo aperto alla cittadinanza che vedrà in scena tutti gli allievi che avranno l’occasione di mostrare al pubblico il frutto del loro percorso di studio e talento, ora sotto la Direzione di Raffaello Simeoni.