Tajani: l’acqua può essere un fattore di cooperazione e stabilità nel Mediterraneo

Si è svolta oggi alla Farnesina la seconda riunione ministeriale dell’Unione per il Mediterraneo sull’Acqua, ospitata dall’Italia sotto la co-presidenza della Giordania e della Commissione europea. La riunione ha riunito 40 delegazioni dei Paesi membri dell’Unione per il Mediterraneo, confermando l’acqua come una delle priorità della cooperazione regionale, in un contesto segnato da crescente scarsità idrica, cambiamento climatico e pressione sulle risorse naturali.

Nel corso della Ministeriale è stata adottata la Dichiarazione sull’Acqua, che richiama la necessità di rafforzare la solidarietà regionale, la cooperazione transfrontaliera e l’impegno per un accesso sostenibile all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. «L’acqua può diventare un terreno concreto di fiducia, solidarietà e cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo», ha sottolineato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, evidenziando come la sicurezza idrica rappresenti una responsabilità condivisa e un elemento essenziale per la stabilità e la prosperità della regione.

La riunione ha inoltre posto le basi per dare seguito agli impegni politici attraverso la Rome Initiative, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle amministrazioni, favorire la preparazione e il finanziamento di progetti sostenibili e promuovere la condivisione di esperienze e buone pratiche tra i Paesi mediterranei. La Ministeriale precede il primo Forum Euromediterraneo dell’Acqua, che si apre domani a Roma e proseguirà fino al 2 ottobre, offrendo un momento di confronto multilaterale e multi-attore per trasformare gli indirizzi politici in iniziative e partenariati concreti.