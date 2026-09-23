FAST Confsal. Intercity. Lotto unico nazionale, no a ipotesi di suddivisione in due lotti

Non si condivide la proposta di suddividere in due lotti il servizio universale Intercity. Il lotto unico nazionale resta la soluzione più coerente con la natura del servizio, con la tutela dei lavoratori, con il diritto alla mobilità dei cittadini e, conseguentemente, con gli interessi generali del Paese. È quanto emerge in merito alle dichiarazioni rese dal presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti nel corso della presentazione della relazione annuale dell’Autorità.

Il servizio universale Intercity non può essere trasformato in un banco di prova per la liberalizzazione che, peraltro, in Italia è già una realtà da oltre vent’anni e persino nell’alta velocità da oltre quattordici anni. La contendibilità del mercato è un elemento da considerare, ma non può prevalere sulla qualità del servizio pubblico, sulla continuità territoriale, sull’integrazione della rete e sulla necessità di garantire condizioni omogenee ai cittadini da Nord a Sud.

La divisione in più lotti rischierebbe di introdurre elementi di frammentazione gestionale e contrattuale e di creare differenze tra territori, servizi e lavoratori. Il lotto unico consente invece di preservare l’unitarietà del servizio, la programmazione nazionale, l’integrazione delle attività e una responsabilità gestionale chiaramente individuabile. In un servizio pubblico essenziale questi elementi valgono almeno quanto la concorrenza. Si ribadisce, inoltre, la necessità che qualsiasi futuro affidamento garantisca clausole sociali e contrattuali vincolanti, l’applicazione del CCNL Mobilità–Attività Ferroviarie e la salvaguardia dell’occupazione, delle professionalità e dei trattamenti economici e normativi di provenienza.

Non si è contrari alla concorrenza in quanto tale. Si chiede però che sia il mercato ad adattarsi alle esigenze del servizio pubblico e non il contrario. Il servizio universale Intercity deve continuare a unire il Paese.

Pietro Serbassi | Segretario generale FAST Confsal