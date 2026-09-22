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Luigi Zeno è Leonardo in Minerva La Scuola la serie Netflix

Da Ercolano a Netflix: il giovane attore campano interpreta Leonardo nella serie, mentre prosegue un momento professionale ricco di nuovi set per Rai 1. Luigi Zeno

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Daniela Del Prete
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Luigi Zeno è Leonardo in Minerva La Scuola la serie Netflix
Luigi Zeno è Leonardo in Minerva La Scuola la serie Netflix

Da Ercolano a Netflix: il giovane attore campano interpreta Leonardo nella serie, mentre prosegue un momento professionale ricco di nuovi set per Rai 1.

Da Ercolano a Netflix. Luigi Zeno è Leonardo in “Minerva – La Scuola”, la serie disponibile su Netflix. Un traguardo importante per il giovane attore di Ercolano, che porta sulla piattaforma internazionale un nuovo personaggio e un altro tassello di un percorso artistico in continua crescita.

Diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia, “Minerva – La Scuola” racconta un universo di giovani, formazione, disciplina, rapporti, ambizioni e scelte. Luigi Zeno presta volto e voce a Leonardo, un ragazzo determinato con il quale l’attore condivide la voglia di mettersi alla prova e affrontare nuove sfide.

Pluripremiato, Luigi Zeno ha vinto premi e riconoscimenti come Miglior Giovane Attore Italiano, conferme che accompagnano una fase particolarmente significativa della sua carriera. Un percorso iniziato nella sua Ercolano, alla quale resta profondamente legato, e che oggi lo vede impegnato tra Netflix e importanti produzioni televisive nazionali.

Il debutto di Leonardo arriva infatti in un periodo particolarmente intenso. Zeno è attualmente a Trento per le riprese di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, produzione destinata a Rai 1 con la regia di Carmine Elia. Terminato questo impegno, lo attende a Roma un altro nuovo set, sempre per Rai 1.

Da Netflix a Rai 1, Luigi Zeno attraversa così una stagione professionale ricca di progetti, confrontandosi con produzioni e personaggi differenti.

Parallelamente all’attività artistica, continua il suo impegno sociale, in particolare nella sensibilizzazione contro il bullismo e nella promozione della cultura della donazione degli organi, temi per i quali ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Oggi, però, i riflettori sono soprattutto su Leonardo.

Con “Minerva – La Scuola”, Luigi Zeno arriva al pubblico Netflix portando con sé anche le proprie radici.

Da Ercolano a Netflix, da Leonardo ai nuovi set Rai 1: per Luigi Zeno si apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico.

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