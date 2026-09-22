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Besozzo, grande successo per il Maxi Calcio Balilla presso lo stand FPICB nella Notte Bionda di Besozzo

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22 settembre 2026 – Una vera e propria invasione di appassionati allo stand allestito dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla durante la Notte Bionda di Besozzo andata in scena sabato 19 settembre ed organizzata dall’Associazione Commercianti. Bambini, ragazzi e adulti si sono sfidati per tutta la serata al Maxi Calcio Balilla di oltre sette metri, trasformando lo spazio FPICB come uno dei punti di maggiore aggregazione e divertimento dell’evento.

Attorno al grande tavolo si sono alternati partecipanti di tutte le età: dai bambini ai ragazzi, fino ai genitori e ai nonni, coinvolti spontaneamente in partite numerose, divertenti e spesso improvvisate tra persone che pochi minuti prima nemmeno si conoscevano.

Durante la serata lo stand FPICB ha inoltre accolto numerosi appassionati provenienti non soltanto da Besozzo, ma anche da diversi comuni della provincia e da fuori territorio, che hanno scelto di raggiungere la manifestazione proprio per incontrare la Federazione, conoscere più da vicino le sue attività e trascorrere qualche ora all’insegna dello sport e del divertimento.

«È stata una serata fantastica. Vedere lo stand della Federazione letteralmente invaso da persone di tutte le età è stata una grandissima soddisfazione – ha dichiarato Francesco Bonanno, presidente della FPICB -. Il Maxi Calcio Balilla ha fatto quello che speravamo: ha fatto incontrare le persone, le ha fatte giocare insieme e soprattutto le ha fatte sorridere. Abbiamo visto bambini giocare insieme ai genitori e ai nonni, gruppi di amici sfidarsi e tanti appassionati arrivare anche da fuori Besozzo appositamente per trascorrere la serata con noi.» «Besozzo ha risposto in maniera straordinaria. C’era tantissima gente per le strade e si respirava un bellissimo clima di festa. Da besozzese sono particolarmente felice di aver potuto portare la nostra Federazione all’interno di una manifestazione così partecipata e contribuire, nel nostro piccolo, al successo della serata.»

Un ringraziamento particolare è stato rivolto infine allo staff e ai volontari che hanno lavorato alla preparazione e all’allestimento dello spazio federale in tempi particolarmente rapidi, garantendo per tutta la serata accoglienza, organizzazione e assistenza ai numerosi partecipanti. «Dietro una serata così bella c’è sempre tanto lavoro – ha concluso Bonanno -. Abbiamo allestito tutto in tempi record e ognuno ha dato il proprio contributo con entusiasmo e disponibilità. Quando si lavora come una squadra, anche questi risultati diventano possibili. Ringraziamo tutti i volontari e l’associazione commercianti per averci coinvolto e per aver saputo organizzare una manifestazione così interessante. La nostra iniziativa è la dimostrazione concreta di quanto il calcio balilla possa essere non soltanto disciplina sportiva, ma anche uno straordinario strumento di socializzazione, inclusione e aggregazione. Sicuramente ci rivedremo il prossimo anno sempre in questa manifestazione”.

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