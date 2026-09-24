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Alleanza due stati e Coalizione di Roma sui fertilizzanti al centro degli impegni del Ministro Tajani a New York

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ANTONIO TAJANI, MINISTRO MAECI

Si apre oggi l’ultima giornata della missione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani a New York in occasione dell’81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Alle 9.00 (15.00 ora italiana) Tajani prenderà parte al Dialogo “Promuovere i partenariati tra Europa e Golfo per la sicurezza e la prosperità regionale”, organizzato dall’AtlanticCouncil e da Antenna Group. 

Alle ore 10.00 (16.00 ora italiana) il titolare della Farnesina interverrà all’Ottavo Consiglio Europeo delle Aziende per l’Africa e il Medio Oriente (ECAM) alla presenza di Kamel Ghribi, Presidente Esecutivo di ECAM, di GSKD e del Policlinico San Donato e di Edi Rama, Primo Ministro albanese.

Alle ore 11.00 (17.00 ora italiana) il Ministro parteciperà alla Riunione Ministeriale dell’Alleanza Globale per la soluzione a due stati.

In seguito, alle 13.30 (19.30 ora italiana) il Ministro co-presiederà – insieme al Ministro degli Esteri croato, Gordan Grlić-Radman – la riunione MED9++ in formato Coalizione di Roma.

Sono previsti inoltre incontri bilaterali con l’Alto Rappresentante per Gaza e il Ministro degli Esteri del Venezuela.

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