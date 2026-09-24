Rieti, la sosta diventa smart: arriva la nuova app”Tap&Park” per il pagamento delle “Oasi Blu”

Nell’ambito della rimodulazione del Piano Parcheggi del Comune di Rieti, arriva un nuovo servizio per cittadini evisitatori, Tap&Park 3.0, la nuova versione dell’applicazione mobile sviluppata da Municipia (Engineering Group).

L’applicazione, aggiornata secondo i più recenti standard di tecnologia, sicurezza e usabilità, permette di gestire il pagamento dei ticket di sosta in modo totalmente digitale, comodo e flessibile.

L’applicazione può essere utilizzata in tutte le zone di sosta a pagamento (ad eccezione dell’area di Piazza Cavour, già servita da un’altra Applicazione, EasyPark).

Le aree in cui può essere utilizzata l’App Tap&Park sono, dunque, le seguenti:

· Piazza Oberdan

· Via Pescheria

· Largo Bonfante

· Viale Morroni

· Viale Canali

· Via Borsellino

· Largo Bachelet

· Largo Santa Barbara

· Area Perseo (Via Ciancarelli, Via Mercatanti)

· Via Flavio Sabino

· Via Pennesi

· Viale Maraini

Si ricorda che la sosta di superficie nelle “Oasi Blu” è a pagamento nei giorni feriali nelle fasce orarie 8.30 – 13.00 e 15.00 – 18.00, mentre rimane gratuita nelle ore notturne, durante la pausa pranzo e nei giorni festivi.

Terminillo.

La nuova App è attiva anche per i parcheggi a Terminillo (Pian de Valli e Piazzale Zamboni) che,ricordiamo, sono attivi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e nei festivi, con orario 9.00 – 19.00.

Le novità dell’App

Con la nuova App Tap&Park, l’utente può accedere o registrarsi velocemente utilizzando la propria e-mail, oppure tramite Account Google o Account Apple.

L’App dispone di una localizzazione automatica via GPS per individuare l’area tariffaria in cui ci si trova,oppure consente l’inserimento manuale sulla mappa. Si può impostare il tempo di sosta desiderato tramite la ghiera oraria, inserendo direttamente l’orario/data di fine sosta, oppure impostando nel profilo una durata predefinita di default. Prima del pagamento è possibile aggiungere anche la targa di un veicolo non salvato in precedenza.

Il pagamento del parcheggio può avvenire tramite il borsellino elettronico ricaricabile oppure direttamentetramite carta di credito registrata. In qualsiasi momento è possibile interrompere anticipatamente la sosta, con il contestuale riaccredito del credito residuo non utilizzato. Infine, la sosta attiva viene costantemente mostrata sul display dello smartphone grazie a un widget live che indica la durata rimanente. L’app è inoltre integrata per l’utilizzo su smartwatch e sistemi automotive come Apple CarPlay e Android Auto.

L’applicazione Tap&Park è in funzione ed è disponibile per il download gratuito negli store digitali per i dispositivi Android e iOS.

“Diamo seguito ad una delle proposte emerse dal tavolo di monitoraggio sui parcheggi istituito dalla nostra Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore all’urbanistica e al centro storico, Giovanni Rositani – Introduciamo un servizio utile, flessibile e digitale, andando incontro alle esigenze di cittadini, commercianti e visitatori. Questa è una tappa fondamentale del progetto di riorganizzazione della sosta in città: una progettualità complessiva, ritagliata sulle reali necessità del territorio e in grado di soddisfare tanto chi vive il centro storico, quanto chi lo frequenta per lavoro, servizi o turismo. Un intervento cucito su misura per la nostra Città e lontano da schemi preimpostati”.