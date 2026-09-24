Home NOTIZIE DAL LAZIO Ferrovia Fara Sabina-Rieti, Sinibaldi «Grazie all’on. Paolo Trancassini un passo concreto e decisivo»

Ferrovia Fara Sabina-Rieti, Sinibaldi «Grazie all’on. Paolo Trancassini un passo concreto e decisivo»

Di
redazione
-
0
21
Foto sito Facebook

«Quello della ferrovia Fara Sabina-Rieti è un percorso complesso, al quale nel corso degli anni hanno contribuito molti soggetti, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità. Oggi compiamo però un passo concreto e decisivo, che può imprimere una nuova accelerazione alla realizzazione di un’opera attesa datroppo tempo».

Così il Sindaco della Città di Rieti, Daniele Sinibaldi, commenta l’approvazione dell’emendamento al decreto Pubblica Amministrazione, presentato dall’on. PaoloTrancassini, che inserisce la nuova linea ferroviaria tra le opere affidate al Commissario straordinario di RFI.

«Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’on. Paolo Trancassini, che in questi anni ha seguito con continuità e determinazione la vicenda della ferrovia Fara Sabina-Rieti e che oggi, con questo emendamento, contribuisce a trasformare un obiettivo perseguito da tempo in un atto concreto. È un risultato che riconosce la necessità di imprimere una svolta a una procedura che ha conosciuto tempi troppo lunghi.

L’affidamento al Commissario straordinario di RFI può consentire di superare una parte delle complessità amministrative che hanno accompagnato l’opera e di accelerarne l’avanzamento. La possibilità di procedere anche attraverso stralci funzionali, a partire dal tratto Fara Sabina-Osteria Nuova, rappresenta in questo senso un elemento importante per ridurre i tempi.

La lunga attesa ha inevitabilmente alimentato inerzia, rassegnazione e un certo scetticismo sulla possibilità di vedere trasformati i progetti in cantieri. Oggi abbiamo l’opportunità di cambiare questa prospettiva.

La ferrovia Fara Sabina-Rieti significa collegare il capoluogo con Roma, con la Sabina e con il sistema aeroportuale di Fiumicino, rafforzando le possibilità dimobilità e sviluppo. Ma già la realizzazione del tratto Fara Sabina-Osteria Nuova, insieme al completamento della Salaria a quattro corsie, per cui i cantieri sono in corso, rappresenterà una vera rivoluzione, alla quale la Città di Rieti si farà trovare pronta.

Ora dobbiamo proseguire affinché questo passaggio trovi seguito nei prossimi atti progettuali e autorizzativi e possa condurre finalmente all’apertura dei cantieri. Dopo una attesa così lunga, è il momento di trasformare il lavoro svolto in questi anni in risultati».

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

ENOGASTRONOMIA E TURISMO

ENOGASTRONOMIA E TURISMO: IL MARKETING TERRITORIALE NELL’ERA DIGITALE

ENOGASTRONOMIA E TURISMO redazione - 0
Dai social media alla narrazione delle radici: come la comunicazione digitale e la tracciabilità trasformano l'eccellenza culinaria in un'attrazione globale. Nell'era dell'iper-connessione, il successo turistico...
Continua a leggere

ENOGASTRONOMIA E TURISMO SOSTENIBILE: L’ITINERARIO DEL GUSTO NEI BORGHI D’ITALIA

ENOGASTRONOMIA E TURISMO redazione - 0
Dai cammini gastronomici al turismo a impatto zero: come l'unione tra cibo biologico, mobilità dolce e accoglienza rurale rigenera i territori. Il turismo enogastronomico moderno...
Continua a leggere

ENOGASTRONOMIA E TURISMO: IL VIAGGIO ALLA RISCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

ENOGASTRONOMIA E TURISMO redazione - 0
Dalle strade del vino ai percorsi dell'olio: come il turismo del gusto diventa il motore principale per la valorizzazione dei borghi e dell'economia locale. Il...
Continua a leggere

Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel 

ENOGASTRONOMIA E TURISMO Massimiliano Piccinno - 0
Il rientro dalle vacanze si veste di benessere a Le Caveau by Narducci Hair & Spa dell’Aleph Rome Hotel  – settembre è il mese dei ritorni....
Continua a leggere

SPORT

NOTIZIE DAL LAZIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.