ORIENTAL FASHION SHOW TORNA ALLA FASHION WEEK DI MILANO

Il 23 settembre 2026, in occasione della Fashion Week di Milano, l’Oriental Fashion Show torna a Milano con una sfilata dedicata all’incontro tra alta moda, tradizione e patrimonio culturale.

La prestigiosa cornice del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ospiterà tre protagoniste della couture contemporanea legate alla tradizione della Via della Seta: YOLAND dal Sultanato dell’Oman, RENA dal MAROCCO e GOWHER GOUVERNET dal Turkmenistan.

Fondato da Hind Joudar, l’Oriental Fashion Show è da oltre 20 anni una piattaforma internazionale dedicata alla valorizzazione della couture orientale e al dialogo tra culture attraverso la moda. Nel corso della sua attività ha presentato oltre 200 designer provenienti da 50 Paesi, in importanti capitali internazionali tra cui Parigi, Milano, Marrakech, Dubai, Baku e Istanbul.

YOLAND | SULTANATO DELL’OMAN: designer omanita e fondatrice della Yoland Fashion House, porta a Milano una collezione di Abaya Haute Couture, dedicata alla rilettura contemporanea di uno dei capi simbolo della tradizione femminile del Golfo e del Medio Oriente.

La collezione trae ispirazione dalla cultura dell’Oman e, in particolare, dal patrimonio artigianale del Dhofar, regione conosciuta per le sue lavorazioni manuali, per la tradizione legata all’incenso e per la ricchezza dei suoi motivi ornamentali. Ricami, dettagli couture e lavorazioni artigianali vengono reinterpretati attraverso un linguaggio contemporaneo, creando un dialogo tra tradizione, modernità e identità culturale.

RENA | MAROCCO: brand di moda contemporaneo radicato nell’heritage e nell’artigianalità marocchina, nato nei laboratori di Casablanca.

Il nome RENA si ispira a Renata, la maison de couture della madre della fondatrice, attiva da 40 anni, e richiama al tempo stesso i concetti di Renacimiento, Renaissance e Reconnection, esprimendo la visione del brand di creare una connessione tra patrimonio culturale e contemporaneità.

La prima collezione propone una rilettura contemporanea del caftano marocchino, attraverso un approccio moderno, versatile e personale. Ogni capo viene concepito individualmente a Casablanca e realizzato dalle mani di un unico maalem, maestro artigiano custode del savoir-faire tradizionale marocchino. RENA trasforma così il caftano in un pezzo unico e senza tempo, a metà tra moda e gioiello.

GOWHER PIRKULYYEVA GOUVERNET | TURKMENISTAN: designer turkmena e fondatrice dell’omonima maison, vive e lavora tra Parigi e Ashgabat. Formata in Fashion Design a Parigi e Costume Design a San Pietroburgo, insegna oggi presso FORMAMOD Paris e collabora con maison di alta moda francesi e internazionali. Nel 2022 fonda la propria maison in Turkmenistan, con l’obiettivo di preservare e reinterpretare la tradizione nomade turkmena attraverso un linguaggio contemporaneo. La sua ricerca unisce il keshde, i ricami e gli ornamenti tradizionali a una rigorosa costruzione sartoriale di matrice parigina, creando un dialogo tra Oriente e Occidente.

Il suo percorso comprende anche esperienze nel mondo del costume e dello spettacolo, oltre alla partecipazione a importanti appuntamenti internazionali dedicati alla moda e alla cultura, tra cui l’Oriental Fashion Show e la Haute Couture Week di Parigi. Il lavoro di Göwher Gouvernet si distingue per la capacità di trasformare il patrimonio culturale turkmeno in una visione couture contemporanea e internazionale.

L’appuntamento milanese conferma la vocazione dell’Oriental Fashion Show a utilizzare la moda come strumento di dialogo e valorizzazione delle identità culturali, portando in una delle principali capitali della moda internazionale la creatività e il savoir-faire di Paesi dalla ricca tradizione.

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