La tradizione incontra la modernità al Vejamo Festival: in scena “La Locandiera, lo Chef e gli Antri”, irresistibile rilettura di Goldoni firmata da Roberto Cavosi e diretta da Filippo D’Alessio

Domenica 4 ottobre 2026 alle ore 17.00, il Teatro di Vejano ospita un Goldoni contemporaneo esilarante e tagliente, dove la seduzione si sposta tra auto usate, alta cucina televisiva e ironia tagliente.

VEJANO (VT) — Arriva al Teatro di Vejano uno degli appuntamenti più attesi del Vejamo Festival: domenica 4 ottobre 2026, alle ore 17.00, il palcoscenico si accende con La Locandiera, lo Chef e gli Altri, libero adattamento del capolavoro di Carlo Goldoni firmato dal drammaturgo Roberto Cavosi e diretto con brio da Filippo D’Alessio.

Protagonisti in scena sono Maria Cristina Fioretti e Bruno Governale, affiancati da un cast d’eccezione composto da Mario Focardi, Andrea Plithakis e Gianluca Rossetti.

Lo spettacolo: quando Goldoni incontra il nostro presente

Un Goldoni contemporaneo e spumeggiante, dove la maschera non copre più i volti ma le solitudini, e dove ridere resta l’unico modo per non piangere sulla commedia dell’esistere. Nella locanda di Mirandolina si scatena una guerra di seduzione moderna e surreale: a contendersi le attenzioni della locandiera sono due clienti facoltosi. Da un lato il Cavaliere di Forlipopoli, qui insolito venditore di auto usate convinto di essere irresistibile; dall’altro il Conte d’Albafiorita, ricco azionista che sventola banconote come fossero fazzoletti.

Ma la vera preda — e la sfida più difficile — è l’arrivo del Marchese di Ripafratta, trasformato per l’occasione in un celebre chef televisivo misogino, spocchioso e sprezzante nei confronti delle donne. Tra lenzuola di satin pettinato, whisky a fiumi, una zuppa di gatto “sublime” e una notte di follie culinarie, lo chef finirà letteralmente “infarinato, impanato e fritto”. Eppure, al mattino, quando tutti gli spasimanti crederanno di averla vinta, Mirandolina spariglia le carte. A restare al suo fianco non sarà nessuno dei potenti, ma Fabrizio, l’inserviente rumeno che da sempre sopporta i capricci della locanda e ne custodisce il segreto.

Note di produzione

Lo spettacolo si avvale di una squadra artistica di primo piano, con le scene curate da Luca Luchetti, i costumi di Alessandra Menè, le musiche originali di Eugenio Tassitano e il disegno luci di Valerio Caporossi, elementi che concorrono a creare un’atmosfera sospesa tra ironia, ritmo e grande impatto visivo.

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