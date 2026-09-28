B ICONIC ha chiuso la terza edizione il 25 e 26 settembre alle Officine del Volo

B ICONIC ha chiuso la terza edizione il 25 e 26 settembre 2026 alle Officine del Volo di Milano, durante la Fashion Week Milanese, rafforzando il suo nuovo modello come piattaforma dedicata a business, networking, immagine e opportunità concrete per i brand.

Ideato da Giulio Di Sabato, Simone Ruggeri e Mitch Mihic e prodotto da Caremoli & Ruggeri, l’evento ha segnato un’evoluzione significativa con il debutto del Pop-up Store & Temporary Showroom in collaborazione con Best Showroom, che ha affiancato alla presentazione delle collezioni la dimensione commerciale con incontri buyer, vendita diretta e raccolta ordini, insieme all’apertura all’area retail con presenze come Matteo Sorbellini e il brand di skincare coreana Ongju. Centrale è stata la forte vocazione internazionale e lo scouting, con designer quali Kimooncho, Li Yuntao, Drycri, Sul Young Hee, Par.lune, Ludovica Milano, Golden Rabbit, Pelliot, Met Jeans e Massimo Sabbadin, rafforzata dalla partnership con Fondazione Italia Cina e dal progetto Future Moda dedicato al dialogo tra Italia e Cina per i giovani talenti, nell’ambito del quale Li Yuntao è stato selezionato da B ICONIC e dalla Fondazione.

Grande attenzione è stata riservata alle nuove generazioni attraverso il B ICONIC Emerging Talent Program presented by Fondazione Fiera Milano, che ha permesso a tre talenti di Marangoni, IED e IUAD di sfilare senza costi con produzione professionale e incontri con buyer e stampa. La manifestazione ha confermato la sua vocazione interdisciplinare con il dialogo tra moda e arte curato da Sofia Curci e con installazioni site-specific di Eros Gasparini, Jacopo Rumignani, Federico Politanò e Alex Belli con la collezione The Materials, e ha ribadito il proprio impegno sociale con Women for Women against Violence, Official Social Impact Partner, ideato da Donatella Gimigliano e promosso da Consorzio Umanitas, che ha portato in passerella Antonietta Tuccillo e ha promosso il Camomilla Fashion Award realizzato dal maestro orafo Michele Affidato.

La giuria dei B ICONIC Award, presieduta dal Professor Giovanni Bozzetti Presidente di Fondazione Fiera Milano e rappresentata nella prima giornata dal Cavaliere del Lavoro Mario Boselli Presidente di Fondazione Italia Cina insieme a Giulio Di Sabato, era composta da Francesco Boggio Ferraris Direttore Academy e Marketing Fondazione Italia Cina, Giulio Di Sabato co-founder di B ICONIC e Presidente di Camera Italiana Showroom Moda Best Showroom, Nicola Spadafora Presidente di Confapi Milano, Maura Basili Presidente di Camera Buyer Italia Best Shops, Jasmine Haffadi imprenditrice autrice e fondatrice di StoreFit, Angelo Argento Presidente di Cultura Italiae e docente BRERA, Gennaro Migliore Responsabile internazionale di Cultura Italiae e Arturo Artom ingegnere imprenditore fondatore del Forum della Meritocrazia e del Cenacolo Artom.

Per i riconoscimenti, il B ICONIC Award ha visto primo classificato KIMOONCHO per la reinterpretazione contemporanea dell’estetica orientale e del kimono realizzata interamente a mano dalla designer con seta naturale e stampe d’autore prodotte a Como e seconda classificata Antonietta Tuccillo che trasforma l’arte dell’uncinetto in capi unici fatti a mano nati come percorso di forza e rinascita durante le terapie oncologiche.

Il B ICONIC Emerging Talent Award presented by Fondazione Fiera Milano è stato assegnato a Giovanni Alberto Acanfora di Istituto Marangoni con la collezione L’Anello Mancante dove zip, fibbie, ganci e chiusure diventano protagonisti della costruzione con silhouette oversize e materiali come pelle stropicciata, denim slavato, ripstop e superfici metalliche, all’interno di un programma che ha coinvolto anche Sofia Licari di IED e Benedetta Panuccio di Accademia IUAD Milano.

Il B ICONIC Award per l’arte è stato conferito a Marzia Ratti, artista visiva e concettuale attiva dal 2001 la cui ricerca intreccia installazione, pittura, materia e luce con scienza, bioetica e psicologia sui temi dell’identità e della coscienza. Il B ICONIC Award Excellence in Vision & Leadership, conferito all’unanimità dal Consiglio Direttivo e consegnato dal Professor Bozzetti, è stato assegnato a Maura Basili per il contributo allo sviluppo del retail indipendente e alla valorizzazione del Made in Italy. Il B ICONIC Award Excellence in Couture & Cultural Heritage, consegnato da Jasmine Haffadi, è andato alla designer coreana Sul Young Hee per oltre quarant’anni di dedizione all’alta moda che trasforma la tradizione coreana in un linguaggio contemporaneo.

Il B ICONIC Camomilla Fashion Award ha premiato Maria Elena Viola, Direttrice di Donna Moderna, per l’impegno giornalistico su diritti, violenza di genere e salute femminile, con premio consegnato da Ludmilla Voronkina Bozzetti, madrina di Women for Women against Violence, e Leo Mel per il coraggio di aver difeso la sorella e la famiglia scegliendo la giustizia senza rispondere con violenza, con premio consegnato da Nicolò Maja.

L’edizione è stata resa possibile grazie al supporto di Zurich Bank, Fondazione Italia Cina, Fondazione Fiera Milano, Revlon Professional, MKS, IUAD, Level Up Motorsport, Ratti Group – Artisans at Work, Novaretail e McLaren Milano.

Patrocini: Consigliera di Parità della Regione Lombardia, LILT, Confcommercio, Best Showroom, Confapi e Fnar.