NASCE EV LITORALE SUD ROMA: SINISTRA ITALIANA: BUON LAVORO AL CIRCOLO DI EUROPA VERDE

La Costituzione del Circolo del Litorale Sud di Roma di Europa Verde rappresenta un dato estremamente positivo per la politica dei nostri territori.

Il programma di AVS che ha come obiettivo quello di garantire giustizia ambientale e giustizia sociale, che è al centro della politica nazionale all’interno del campo progressista di centro sinistra, troverà così declinazione anche nelle nostre città.

C’è tanto lavoro da fare per i profondi cambiamenti che il nostro territorio sta subendo e per le emergenze sociali provocate dalla crisi climatica, economica, industriale e commerciale che ci attanaglia, spingendo troppi giovani a lasciare le nostre città.

AVS, progetto strategico irrinunciabile, ha l’obiettivo di mandare all’opposizione le destre ora al Governo e di consolidare la propria presenza in tutte le amministrazioni che andranno al voto nel 2027.

Per questo auguriamo alle donne e agli uomini di Europa Verde del circolo Roma Litorale sud un buon lavoro!

Mariateresa Russo Segretaria del circolo Michela Murgia di Anzio Nettuno Sinistra Italiana

Antonio di Lisa

Segretario del Circolo di Pomezia Sinistra Italiana