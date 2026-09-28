Massimo Bomba tra moda, arte e astrologia a Via Margutta

Nello spazio espositivo di Via Margutta 55, diretto da Marina Marseglia e Beatrice Vuotto, lo stilista ha presentato una selezione delle sue creazioni e incontrato il pubblico in una conversazione dedicata al linguaggio dei simboli, dei miti e dell’astrologia.

Moda, arte, design e cultura simbolica si incontrano nel cuore di Roma con Massimo Bomba, protagonista di un’esposizione temporanea allestita nello spazio di Via Margutta 55, diretto da Marina Marseglia e Beatrice Vuotto.

La galleria, dedicata ad arte, arredamento e design, accoglie in questi giorni alcune delle creazioni più rappresentative dello stilista: quadri, capi di sartoria e i caratteristici “ombrelli-sfilata”, vere e proprie sintesi grafiche di numerose collezioni firmate nel corso degli anni da Bomba.

A suscitare particolare interesse durante la serata inaugurale è stata però la conferenza dedicata a simboli, miti e immagini astrologiche, temi ricorrenti anche nelle opere esposte e da sempre al centro degli studi e della ricerca personale dello stilista.

Davanti a un pubblico di amici, appassionati e curiosi, Massimo Bomba ha ripercorso le origini di quello che definisce un linguaggio antico e ancestrale, comune a popoli e civiltà differenti e profondamente radicato nella formazione della cultura occidentale e non solo.

Secondo Bomba, interpretare un oroscopo significa confrontarsi con una materia articolata, che richiede studio e conoscenze molto più ampie rispetto alla semplificazione con cui l’astrologia viene spesso proposta sui social network, nei salotti o in alcune rappresentazioni televisive.

Lo studioso ha sottolineato come dietro il simbolo astrologico si intreccino storia, statistica, semiotica e semantica, discipline capaci di raccontare l’evoluzione delle immagini, del linguaggio e delle forme attraverso le quali l’uomo ha cercato, nel corso dei secoli, di interpretare se stesso e il mondo.

Ne emerge una lettura dell’astrologia non come semplice curiosità divinatoria, ma come un complesso sistema culturale e simbolico nel quale confluiscono miti, archetipi, tradizioni e connessioni sviluppatesi nel corso della storia.

Tra gli ospiti presenti alla serata, la principessa Maria Pia Ruspoli, la giornalista Alessandra Canale, l’imprenditrice Nadia Faroni, il soprano Alessandra Gioia e l’avvocato Antonella Sotira Frangipane, con la quale Massimo Bomba ha scritto il libro “…e la Luna rispose”, pubblicato da Bastogi.

Presenti inoltre l’attrice Cristina Fondi, il direttore di NEFY Magazine Paolo Paparella, il regista Vincenzo Giacomi e la manager Jenny del Pilar Valdivia.

L’iniziativa conferma ancora una volta la naturale contaminazione che caratterizza il percorso creativo di Massimo Bomba, capace di muoversi tra sartoria, arti visive, cultura e ricerca simbolica trasformando moda e immagine in strumenti di racconto e di approfondimento.