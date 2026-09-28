Sociale/Confeuro a Perugia: “Grande successo per “Cuore in Campo” a sostegno del Serafico di Assisi”

“Grande successo e importante partecipazione per “Cuore in Campo”, la manifestazione, andata in scena in quel di Perugia dal 24 al 26 settembre scorsi – e patrocinata dal Comune umbro -, che ha unito la passione per lo sport, l’approfondimento giuridico-sportivo, la prevenzione medica e nutrizionale, il sostegno sociale e la solidarietà collettiva. Promosso da APCS e Campus Salute ETS, in sinergia con il Lions Club Perugia Host, e in partnership – tra gli altri – con Confeuro, Labor e Il Tulipano Bianco Aps, l’evento ha vissuto giovedì un momento straordinario come la Partita della Solidarietà tra la nazionale Italianattori e le Vecchie Glorie del Grifo, mentre venerdì nella splendida Sala Notari del Palazzo dei Priori, spazio al dibattito istituzionale con il Festival del Diritto Sportivo, un momento di approfondimento e confronto sui temi legati alle normative, alla legalità e all’etica nel mondo dello sport. Alle iniziative hanno preso parte anche il presidente nazionale Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei, Andrea Tiso, il Presidente nazionale del Patronato LABOR, Carmela Tiso, e il presidente de Il Tulipano Bianco Aps, Francesco Giordani. “È stata una tre giorni all’insegna dello sport, del sociale e della solidarietà. Desideriamo quindi ringraziare APCS e Campus Salute ETS, in sinergia con il Lions Club Perugia Host, per aver promosso questa importante tre giorni, il Comune di Perugia per aver patrocinato l’evento, e vorremmo rivolgere un sentito ringraziamento alla dirigenza Confeuro di Perugia, nella persona di Rosario Scarfone, e a tutti i soci dell’organizzazione dell’Umbria per aver fortemente voluto e organizzato questo appuntamento – hanno detto Andrea Tiso e Carmela Tiso -. La sfida che abbiamo davanti è quella di continuare a mettere in rete istituzioni, associazioni, imprese e cittadini. Perché quando le forze si uniscono e solidarietà, competenze e risorse vengono messe a disposizione della comunità, è possibile produrre risultati concreti. Pure per questo siamo orgogliosi di aver contribuito, attraverso “Cuore in Campo”, a costruire un sostegno reale per l’istituto Serafico di Assisi, vera e propria eccellenza del nostro territorio nella riabilitazione e nell’assistenza a bambini e giovani con disabilità. Giovedì 24 settembre abbiamo visto la solidarietà scendere in campo. Venerdì 25 settembre siamo stati al Palazzo dei Priori per riflettere sulle regole e sui valori che devono guidare lo sport. Sono stati due momenti diversi, ma che fanno parte della stessa partita: quella per una società più inclusiva, più responsabile e capace di mettere davvero la persona al centro”, hanno concluso il presidente nazionale di Confeuro e il Presidente nazionale del Patronato LABOR.