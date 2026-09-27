Pascolo abusivo in montagna: blitz dei Carabinieri Forestali a Poggio Bustone

I militari del Nucleo di Rivodutri portano a termine una complessa operazione per verificare il rispetto delle normative sanitario-veterinarie nel reatino.



L’intervento trae origine da mirati accertamenti sul movimento del bestiame in alpeggio, durante i quali sono stati individuati diversi capi bovini presenti su terreni pubblici in assenza di autorizzazioni amministrative e in violazione delle disposizioni vigenti.

Gli approfondimenti svolti in sinergia con i servizi veterinari della ASL e con le Amministrazioni locali hanno permesso di far emergere un quadro di reiterate inosservanze relative alla prevenzione delle malattie zootecniche e della loro diffusione.

Inoltre, l’omessa custodia del bestiame e l’assenza di identificazione dei capi, oltre a violare le regole vigenti in materia, hanno causato in più occasioni situazioni di imminente pericolo per la circolazione stradale e la sicurezza dei cittadini a causa del continuo vagare di animali incustoditi in prossimità dei centri abitati.

Per tali motivi, i militari hanno deferito in stato di libertà il responsabile di un allevamento all’Autorità Giudiziaria per il reato di pascolo abusivo.

L’operazione evidenzia l’impegno costante dei Carabinieri Forestali nella salvaguardia dell’ambiente, nella prevenzione dei rischi igienico-sanitari legati agli allevamenti e nella tutela della sicurezza della collettività locale.