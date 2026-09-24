RIETI: LA GUARDIA DI FINANZA DI RIETI FESTEGGIA IL PATRONO DEL CORPO, SAN MATTEO

Nella Chiesa di “San Francesco Nuovo” di Rieti, questa mattina, si è svolta la celebrazione della Santa Messa in onore della festa liturgica di San Matteo Apostolo, Patrono della Guardia di Finanza. La celebrazione, officiata da S.E Mons. Vito Piccinonna – Vescovo di Rieti, ha visto la partecipazione delle Fiamme Gialle reatine in servizio e in congedo, queste ultime rappresentate dalla Sezione A.N.F.I. di Rieti. La Guardia di Finanza, come ogni altra realtà militare ha il suo Santo Patrono: San Matteo apostolo ed evangelista, la cui festa liturgica cade il 21 Settembre.

Il documento papale che attesta il riconosciuto patrocinio reca la data del 10 aprile 1934 ed è firmato dal cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII). Il Pontefice che accolse l’istanza avanzata dal Comandante Generale e sostenuta dall’Ordinario Militare del tempo era Pio XI. La vicenda umana di Matteo ha una sua notorietà, legata a quanto di lui si legge nell’omonima narrazione evangelica. Matteo, il pubblicano, detto anche Levi (Mc 2,14; Lc S,27) passò dal banco delle imposte alla sequela del Maestro che gli aveva detto: “Vieni e seguimi” (Mt 9,9).

Il banchetto che festeggiò la sua vocazione è il segno dell’amore misericordioso di Gesù che chiama i peccatori a penitenza e ne celebra la riconciliazione con il Padre (Lc 5,27-32). Nel suo Vangelo, redatto per la comunità giudeocristiana, il Cristo si manifesta come maestro e il fondatore del nuovo Israele, che promulga la giustizia nuova del Regno dei cieli, incentrata sull’amore. La sua memoria il 21 settembre è fatta dal martirologio geronimiano (sec. VI). Il “Breve Pontificio” del 10 aprile 1934, nel dichiarare San Matteo Patrono della Guardia di Finanza auspica che tutti gli appartenenti al Corpo possano, sul suo esempio, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo.

La funzione si è conclusa con la lettura della preghiera del finanziere, al termine della quale il Comandante Provinciale – Col. t.ISSMI Gianluca Ferraro ha ringraziato il parroco Don Emmanuele dell’Uomo D’Arme per l’ospitalità, S.E. il Vescovo Mons. Vito Piccinonna per l’importante testimonianza e per la costante vicinanza al Corpo, nonché i militari presenti, cui ha rivolto parole di sentito ringraziamento per la dedizione al servizio e l’impegno profuso, a tutela della giustizia e dell’equità sociale nel campo economico-finanziario, ricordando come la festa di San Matteo rappresenti un appuntamento tradizionale e atteso da tutte le Fiamme Gialle, devote e affezionate al loro Protettore.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione spirituale per tutti Finanzieri presenti.