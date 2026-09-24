Cambio al vertice del Parco dei Monti Simbruini

Subiaco, Il saluto del Presidente Foppoli: “Grazie a Giuliana Aquilani per la dedizione. A De Angelis il miglior benvenuto per guidare il Parco nel segno della crescita”

Si apre un nuovo capitolo per la tutela e la valorizzazione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Con il formale passaggio di consegne, è iniziato ufficialmente il mandato del nuovo Direttore dell’Ente, il dottor Federico De Angelis. La cerimonia di insediamento si è svolta in un clima di forte cooperazione e stima istituzionale alla presenza del Presidente Alberto Foppoli e della Dottoressa Giuliana Aquilani, che lascia la guida dell’area protetta dopo mesi di intenso lavoro. Il Presidente Foppoli (nella foto alla sx di De Angelis) ha sottolineato l’importanza del momento, rivolgendo un accorato pensiero sia alla gestione uscente sia alle sfide future: “A Giuliana Aquilani va il mio più sentito ringraziamento, a nome di tutta la comunità del Parco, per la dedizione, la competenza e l’instancabile impegno dimostrati nel guidare l’Ente. Al dott. De Angelis rivolgo il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro: siamo certi che la sua professionalità saprà guidare il Parco verso nuovi e importanti traguardi, nel segno della sostenibilità e della crescita del territorio”. Al saluto del Presidente si è unito calorosamente tutto lo staff dell’Ente Parco, pronto ad affiancare il nuovo Direttore in un percorso orientato alla salvaguardia dell’ecosistema locale e allo sviluppo sostenibile delle comunità montane.