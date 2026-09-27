ROMA: MOVIDA A TRASTEVERE: CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO IN DUE NOTI LOCALI

GRAVI IRREGOLARITÀ SULLA SICUREZZA E SUL PIANO IGIENICO-SANITARIO. SANZIONI PER QUASI 100MILA EURO E SOSPESA UN’ATTIVITÀ

Proseguono i servizi straordinari della Polizia di Stato nel cuore della movida di Trastevere, dove, nel corso di una mirata attività di controllo svolta con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro e della ASL Roma 1, sono state riscontrate numerose irregolaritàall’interno di due noti esercizi di ristorazione.

Nel primo locale, gli accertamenti hanno consentito di riscontrare violazioni relative all’impianto elettrico e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per le quali è stata prescritta la sostituzione dell’impianto e la relativa messa in sicurezza. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre sono state elevate le sanzioni previste per un importo pari a 4mila euro.

Più grave il quadro emerso nel corso del controllo effettuato presso un’osteria, in piazza San Calisto, dove gli operatori hanno accertato gravi carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui la mancanza del piano di emergenza ed evacuazione e irregolarità relative all’impianto elettrico.

Nel corso delle verifiche sanitarie, inoltre, all’interno della cucina è stata riscontrata la presenza di animali infestanti, mentre gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere anche la presenza di lavoratori non regolarmente impiegati.

Alla luce delle numerose violazioni accertate, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità giudiziaria ed è stata disposta la sospensione immediata dell’attività lavorativa con la conseguente applicazione di sanzioni per un importo complessivo di 90 mila euro.

I controlli rientrano nel più ampio dispositivo di monitoraggio degli esercizi commerciali presenti nel cuore della movida trasteverina, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, regolarità occupazionale e condizioni igienico-sanitarie, a tutela dei lavoratori e degli avventori.