FRACOMINA A MILANO: UN NUOVO CAPITOLO PER IL BRAND E LA PRESENTAZIONEDELLA SPRING SUMMER 2027

Milano, settembre 2026 – Nei giorni in cui Milano torna al centro della scena internazionale della moda, Fracomina presenta la nuova collezione Spring/Summer 2027, segnando l’inizio di una nuova fase per il brand attraverso un’evoluzione stilistica che propone un’idea di femminilità più libera e contemporanea.

Al centro del racconto c’è la metafora di un giardino in divenire, uno spazio vivo e in continua trasformazione dove forme, colori e materiali si sovrappongono e si contaminano, riflettendo l’attitudine di una donna capace di evolvere senza mai perdere la propria identità.

La collezione si muove tra atmosfere diverse legate da un naturale gioco di mix & match, partendo da una femminilità romantico-rock dove denim, pelle e pizzo dialogano in una palette di toni terrosi e profondi. L’attitudine più ribelle lascia poi spazio a un’estetica urbana ed eterea, in cui la sartorialità di ispirazione maschile incontra trasparenze, nuance luminose e materiali fluidi. Il percorso prosegue verso una dimensione più essenziale dove il blu notte sostituisce il nero nella stagione calda, accostandosi ad azzurri luminosi, completi navy, caban color sabbia e lino tabacco. Il caffè profondo si accende di rosa cipria e pesca, mentre corpetti strutturati, slip dress in raso e completi sartoriali si intrecciano con stampe a finti pois volutamente imperfetti.

Con l’avanzare della stagione arrivano le tonalità sorbetto, tra verde oliva, lilla e giallo, affiancate da ricami, stampe floreali dal gusto rétro e da silhouette impalpabili in chiffon e organza pensate per le occasioni speciali, con il denim a fare da costante filo conduttore pronto a stemperare le proposte più sofisticate nella quotidianità.

La ricerca stilistica di Fracomina si concentra in modo chiaro su due obiettivi strategici fondamentali: da un lato la perfetta calibrazione dei pesi per garantire un’evoluzione trans-stagionale, dall’altro l’ampliamento delle funzioni d’uso per vestire ogni momento della giornata femminile. La collezione Spring/Summer disegna infatti una proposta trans-seasonally versatile, studiata per accompagnare, attraverso un’attenta taratura dei pesi dei capi, la transizione climatica dai primi tepori primaverili al pieno caldo estivo. Attraverso una profonda ricerca su strutture, blend materiali e filati, le proposte evolvono gradualmente dai volumi più strutturati a teli fluidi e traspiranti, garantendo prestazioni termiche ed eleganza per l’intera stagione. È all’interno di questa visione che si amplia l’universo Fracomina, rafforzando la propria presenza nei diversi momenti della giornata della donna contemporanea. La Linea Gold, la proposta del brand pensata per le grandi occasioni e i momenti di festa, si arricchisce di nuove proposte e dettagli per interpretare la cerimonia con un approccio contemporaneo e trasversale. A essa si affianca Urban Leisure, la vera novità di stagione pensata per una quotidianità dinamica — dal tempo libero ai viaggi — in cui comfort e femminilità convivono tra coordinati sporty-chic, pantaloni dalle linee fluide e outerwear leggeri. Il denim, cuore identitario del marchio, si rinnova attraverso lavaggi inediti e introduce due nuovi fit, Kate dalla linea dritta e Angie più ampio, per arricchire l’offerta di styling. Infine, il beachwear si pone come naturale estensione del ready-to-wear dedicata ai momenti di vacanza, completando così un guardaroba a 360°.

Anche l’immagine del brand entra in un nuovo corso: per la prima volta, la campagna sarà accompagnata dal volto di un’ambassador di fama internazionale, scelta per interpretare l’energia di Fracomina, affiancata da un programma di collaborazioni creative e strategiche pensato per introdurre nuove contaminazioni, i cui primi progetti saranno svelati nei prossimi mesi.

L’appuntamento milanese diventa così il punto di partenza di un nuovo capitolo per Fracomina: una collezione che parla di vitalità, libertà e trasformazione, attraverso un linguaggio ampio e un guardaroba pensato per seguire il movimento della stagione e della donna che lo indossa.