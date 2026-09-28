BATA PRESENTA A MILANO LA COLLEZIONE FW26/27 LA NUOVA DIMENSIONE DEL COMFORT



Sotto il claim “Make Yourself Comfortable”, il brand svela le nuove proposte: calzature dall’eleganza quotidiana sottoposte al giudizio infallibile dell’istinto felino.

Milano, 15 settembre 2026. Grande successo per Bata al Crazy Cat Café di Milano, dove il brand ha celebrato il lancio della nuova collezione FW26/27. “Make Yourself Comfortable” è il claim che racchiude la nuova visione del comfort Bata e ne interpreta i valori di benessere e autenticità. Proprio i gatti sono i protagonisti della campagna globale appena lanciata dall’azienda, con oltre 130 anni di esperienza nella produzione di scarpe. Per dimostrare la comodità e il comfort delle sue calzature, Bata ha scelto infatti di lasciarle giudicare ai gatti, che seguendo il loro innato istinto hanno scelto di accoccolarsi e appisolarsi sopra e dentro mocassini, pump e ballerine.

Che ogni posa non sia il risultato di uno styling costruito a tavolino, ma il comportamento naturale dei felini è diventato evidente al Cat Cafè, dove i gatti sono i veri padroni di casa. Così come nella campagna, anche alla presentazione milanese i gatti hanno dimostrato il gradimento per le nuove proposte lanciate da Bata.

Giudici imparziali del comfort, hanno anche certificato dal vivo che penny loafer e monk shoe sono comode. E soprattutto chic e al passo con i tempi, a partire dai nuovi mocassini con suola chunky e attitudine utilitarian chic, perfetti da indossare ogni giorno, così come le monk shoes con fibbia in evidenza, proposte in materiali dall’aspetto finissato. Un’eleganza quotidiana come quella delle pump con tomaia a mocassino e cucitura moc su tacco blocky, realizzate in un materiale leggermente bottalato che rende la silhouette morbida. Un look smart casual che si incarna perfettamente nei nuovi mocassini penny loafer con punta squadrata ed effetto polished, perfetti per il rientro in ufficio.

C’è un gusto retro-chic, invece, nelle pump cut out a punta tonda su tacco blocky, così come nelle nuove ballerine cut out da alternare alle pump ispirazione timeless con comodo tacco a zeppa. Altrettanto confortevoli le pump con scollo a mandorla, punta sfilata e tacco di ispirazione texana, proposte in suede riciclato e nelle varianti cioccolato e mostarda, tra le più apprezzate dai gatti, che non sono solo protagonisti degli scatti di campagna e della presentazione della collezione.

In linea con il claim “Make Yourself Comfortable”, Bata rinnova il proprio impegno nel trasformare il concetto di comfort in un gesto concreto di cura e accoglienza, sostenendo Il Gatto Nero ODV e promuovendo l’adozione responsabile dei gatti. Perché sentirsi davvero a casa significa anche avere un luogo sicuro e accogliente da chiamare casa.