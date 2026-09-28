STADIO AS ROMA, VELOCCIA:  OGGI SI CORONA IL LAVORO INIZIATO QUATTRO ANNI FA, ANDIAMO AVANTI CON DETERMINAZIONE PER POSA PRIMA PIETRA PRIMAVERA 2027

Roma, 28 settembre 2026 – “Con la giornata di oggi si corona il lavoro iniziato quattro anni fa e siamo davvero soddisfatti. È stato un iter amministrativo impegnativo, caratterizzato dalla forte volontà di questa Amministrazione di superare gli ostacoli e arrivare a un esito positivo. Se riavvolgessimo il nastro, vedremmo che il percorso di questi anni è stato caratterizzato da tantissime sfide, che sono state progressivamente vinte: l’acquisizione delle aree, i numerosi contenziosi che abbiamo superato, i grandi approfondimenti tecnici e i pareri acquisiti. – dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in merito alla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria che questa mattina ha dato il via libera al progetto del nuovo stadio della AS Roma .

“Il nuovo stadio sarà un’infrastruttura che non soltanto farà bene ai tifosi della Roma e a tutti gli sportivi, ma farà bene all’intera città, perché permetterà di riqualificare una centralità di Roma. Ci sarà grande attenzione all’ambiente, con un parco di oltre 12 ettari, e alla mobilità, con un importante investimento sul trasporto su ferro, il tutto senza nuove cubature, se non quelle legate all’infrastruttura sportiva. Adesso andiamo avanti con lo stesso piglio e con la stessa determinazione per affrontare le ultime fasi: l’avvio della gara e la definizione del progetto esecutivo. Il nostro obiettivo e auspicio è che la prima pietra possa essere posata nella primavera del prossimo anno, in occasione del centenario della squadra della Roma.

Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto: la chiusura della Conferenza dei Servizi di oggi dimostra, ancora una volta, che le cose possono essere fatte in questa città, anche le grandi opere, grazie a un lavoro di squadra che ha visto intorno a un tavolo tutte le Istituzioni, alle quali va il mio ringraziamento.

Questo è un messaggio molto importante: sulle grandi questioni non ci si divide, ma si lavora tutti insieme”, conclude l’Assessore Veloccia.