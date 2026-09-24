Rinasce il Giardino della Rocca, il Ministro Piantedosi presente per il taglio del nastro

Sgurgola, Corsi: “Dal Giardino della Rocca alla nuova Caserma, un segnale forte di sicurezza, tutela e rinascita per Sgurgola”

Una giornata di festa per la comunità e di rilevante respiro istituzionale per l’intera provincia di Frosinone. Questa mattina il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è giunto a Sgurgola per inaugurare il riqualificato Giardino della Rocca, restituzione simbolica e materiale di uno degli scorci storici più suggestivi del paese, rinato grazie a un finanziamento di un milione di euro erogato dal Viminale. Accolto con grande calore dalla cittadinanza, il Ministro ha tagliato il nastro alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, tra cui il Prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri, il Questore Stanislao Caruso e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.Nel suo discorso di benvenuto, il Sindaco Antonio Corsi ha sottolineato con emozione la rilevanza del momento, definendola «una giornata che resterà nella storia della comunità di Sgurgola». Il primo cittadino ha evidenziato come l’amministrazione sia riuscita a trasformare un finanziamento in un’opera concreta, fatta di sicurezza, tutela del territorio e restituzione alla collettività di uno dei luoghi più identitari del borgo. Un plauso corale è andato proprio alla tenacia del Sindaco Corsi e della sua squadra amministrativa per la capacità di intercettare le risorse e condurre a termine il cantiere. Oltre a ringraziare il Ministro Piantedosi per la vicinanza, Corsi ha rivolto un ringraziamento speciale al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, per l’attenzione riservata al progetto “Turismo delle Radici”, che vede il Comune di Sgurgola attivo in prima linea nella valorizzazione delle proprie tradizioni e della propria storia. Nel suo intervento, il Sindaco ha inoltre espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto dalla ditta SISTHEMA, dal direttore dei lavori, dal responsabile della sicurezza e dal RUP del progetto, che hanno lavorato con impegno fino alla vigilia della cerimonia. L’inaugurazione del Giardino della Rocca non ha rappresentato soltanto un traguardo, ma anche il punto di partenza per nuovi interventi. Il Sindaco Corsi ha infatti annunciato che l’amministrazione comunale è già al lavoro su un secondo, importante capitolo: la messa in sicurezza della viabilità comunale. Un piano dal valore complessivo stimato in circa 1,5 milioni di euro, la cui fase progettuale è stata già sostenuta dal Ministero dell’Interno. Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi di area vasta. Corsi ha richiamato l’attenzione sulla fragilità idrogeologica della catena dei Monti Lepini, risorsa paesaggistica straordinaria ma bisognosa di tutela. A questo proposito è stato promosso un tavolo istituzionale presso la Prefettura di Frosinone, che vede Sgurgola fare rete con i Comuni di Patrica, Supino, Morolo e Gorga per giungere a una progettazione organica e coordinata di messa in sicurezza dell’intera area montana.Infine, la giornata ha portato un’ulteriore importante notizia per la sicurezza del territorio: l’Agenzia del Demanio (Direzione Regionale Lazio) ha ufficialmente trasmesso al Comune e all’Arma dei Carabinieri la bozza del Documento di Indirizzo alla Progettazione per la nuova caserma dei Carabinieri di Sgurgola. L’opera, inserita nel piano nazionale “C.A.S.A. dei Carabinieri”, vedrà un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro, segnando un fondamentale presidio di legalità e vicinanza ai cittadini.