Luigi Zeno conquista il pubblico su Netflix e si prepara a una nuova fiction Rai 1

Concluso il set di Nemo, il diciannovenne attore e studente universitario prosegue un percorso tra recitazione, riconoscimenti e impegno contro il bullismo

Luigi Zeno sta vivendo una stagione ricca di risultati e nuovi impegni. Il pubblico lo sta conoscendo nei panni di Leonardo in Minerva – La Scuola, disponibile su Netflix. Mentre cresce l’attenzione intorno al suo personaggio, il giovane attore napoletano ha concluso le riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia?, fiction destinata a Rai 1, e si prepara a raggiungere Roma per un’altra produzione della rete.

In Minerva – La Scuola, Leonardo si muove tra le regole e le rivalità di un liceo militare. Ha un carattere forte, si fa sentire e spesso spiazza chi gli sta intorno. Luigi Zeno gli dà presenza e personalità, lasciando emergere anche le sfumature dietro i suoi atteggiamenti. È proprio questa capacità del personaggio di provocare una reazione a renderlo un volto di cui gli spettatori parlano anche dopo aver visto la serie.

La visibilità di Netflix arriva al termine di un percorso costruito nel tempo. Nato a Napoli e cresciuto a Ercolano, Zeno ha iniziato a recitare da giovanissimo, facendo esperienza in teatro prima di lavorare per lo schermo. Oggi, a 19 anni, affianca alla professione di attore gli studi universitari in Scienze della Comunicazione all’Università Federico II di Napoli. Formazione e lavoro procedono insieme, in un periodo che gli chiede di passare dallo studio ai set e di misurarsi con personaggi sempre diversi.

La conclusione delle riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia? rappresenta un’altra tappa significativa. Dopo il lavoro sul set tra Trieste e Trento, Luigi è atteso a Roma per un nuovo progetto Rai 1. Nel suo percorso figura anche La promessa di Patrizio, dedicata alla storia del campione Patrizio Oliva. Sono esperienze diverse che gli permettono di misurarsi con registri e contesti narrativi nuovi.

Il suo cammino è stato accompagnato anche da riconoscimenti, tra cui il Leone d’Oro Alato di San Marco e quelli ricevuti presso il Senato della Repubblica Italiana e il Parlamento Europeo. Sono tappe che si aggiungono al lavoro quotidiano, alle prove, alle riprese e alla preparazione necessaria per affrontare ogni personaggio.

Accanto alla recitazione, Zeno dedica parte della propria voce alla sensibilizzazione contro il bullismo. Rivolgersi ai giovani su questo tema è per lui un impegno che prosegue anche fuori dal set e che dà un significato ulteriore alla visibilità ottenuta attraverso il suo lavoro.

Minerva – La Scuola sta offrendo a Luigi Zeno la possibilità di raggiungere nuovi spettatori. Con il set di Nemo appena concluso e un’altra fiction Rai 1 all’orizzonte, il successo di Leonardo si inserisce in un percorso in pieno movimento. A 19 anni, Luigi continua a studiare, a lavorare e a costruire, un ruolo dopo l’altro, il proprio futuro da attore.