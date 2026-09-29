Space Hotels torna in Sardegna con Villa Las Tronas Hotel & Spa



La collezione di hotel indipendenti accoglie ad Alghero un nuovo 5 stelle e presenta al TTG Travel Experience il nuovo volto degli Italian Independent Hotels

Space Hotels torna in Sardegna e lo fa con una nuova importante entrata nella propria collezione: Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico 5 stelle affacciato sul mare di Alghero, che arricchisce l’offerta del gruppo con una struttura dal carattere fortemente identitario e legata al territorio. Sarà questa una delle principali novità presentate da Space Hotels al TTG Travel Experience di Rimini, dal 14 al 16 ottobre, dove il gruppo sarà presente al Padiglione A1 Stand 525, con il Presidente Piero Marzot e la forza commerciale a disposizione di operatori e partner per presentare le novità e le prospettive della collezione.

La partecipazione al TTG arriva inoltre in un momento positivo per Space Hotels. Nei primi otto mesi del 2026 il fatturato ha registrato una crescita del 10%, con un andamento che si sta mantenendo positivo anche nel mese di settembre. Un risultato che conferma la solidità del gruppo e accompagna una fase di sviluppo nella quale nuove strutture e un’identità di brand rinnovata si affiancano al consolidamento delle relazioni con il mercato trade.

L’ingresso di Villa Las Tronas Hotel & Spa segna il ritorno di Space Hotels in Sardegna e rafforza la vocazione del gruppo a riunire alberghi italiani indipendenti, differenti per stile, storia e personalità, ma accomunati da una comune idea di ospitalità.

È proprio questo il concetto al centro del nuovo logo di Space Hotels, che pone in primo piano la definizione Italian Independent Hotels e identifica nei quattro pilastri di Passione, Personalità, Relazione e Territorio i valori che accomunano le strutture del network. Un’evoluzione che rafforza l’identità del gruppo e racconta con maggiore immediatezza ciò che distingue gli hotel indipendenti che ne fanno parte: realtà diverse per stile, storia e caratteristiche, ma unite dalla passione per l’ospitalità, da una forte personalità e da un rapporto autentico con gli ospiti e con il territorio. Un patrimonio di identità e competenze che consente alla rete di proporre un’offerta articolata, capace di valorizzare le peculiarità di ogni destinazione e di trasformare il soggiorno in un’esperienza che va oltre la semplice ospitalità.

L’arrivo di Villa Las Tronas Hotel & Spa rappresenta in questo senso un ingresso particolarmente significativo. La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio.

“L’ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, Presidente di Space Hotels –. Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l’ospitalità e dalla capacità di creare relazioni”.

Il TTG Travel Experience sarà quindi l’occasione per incontrare partner e professionisti del turismo e presentare una collezione che continua a puntare sulla forza degli alberghi italiani indipendenti, valorizzandone le peculiarità e il legame con le destinazioni. Al TTG Travel Experience, Space Hotels sarà presente con il Presidente Piero Marzot e la propria forza commerciale presso il Padiglione A1, Stand 525 e a presentare le novità della collezione e il nuovo posizionamento del brand.