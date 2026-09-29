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Space Hotels torna in Sardegna con Villa Las Tronas Hotel & Spa

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Alessandra Giardino
Author: Alessandra Giardino
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La collezione di hotel indipendenti accoglie ad Alghero un nuovo 5 stelle e presenta al TTG Travel Experience il nuovo volto degli Italian Independent Hotels

Space Hotels torna in Sardegna e lo fa con una nuova importante entrata nella propria collezione: Villa Las Tronas Hotel & Spa, storico 5 stelle affacciato sul mare di Alghero, che arricchisce l’offerta del gruppo con una struttura dal carattere fortemente identitario e legata al territorio. Sarà questa una delle principali novità presentate da Space Hotels al TTG Travel Experience di Rimini, dal 14 al 16 ottobre, dove il gruppo sarà presente al Padiglione A1 Stand 525, con il Presidente Piero Marzot e la forza commerciale a disposizione di operatori e partner per presentare le novità e le prospettive della collezione.

La partecipazione al TTG arriva inoltre in un momento positivo per Space Hotels. Nei primi otto mesi del 2026 il fatturato ha registrato una crescita del 10%, con un andamento che si sta mantenendo positivo anche nel mese di settembre. Un risultato che conferma la solidità del gruppo e accompagna una fase di sviluppo nella quale nuove strutture e un’identità di brand rinnovata si affiancano al consolidamento delle relazioni con il mercato trade.

L’ingresso di Villa Las Tronas Hotel & Spa segna il ritorno di Space Hotels in Sardegna e rafforza la vocazione del gruppo a riunire alberghi italiani indipendenti, differenti per stile, storia e personalità, ma accomunati da una comune idea di ospitalità.

È proprio questo il concetto al centro del nuovo logo di Space Hotels, che pone in primo piano la definizione Italian Independent Hotels e identifica nei quattro pilastri di Passione, Personalità, Relazione e Territorio i valori che accomunano le strutture del network. Un’evoluzione che rafforza l’identità del gruppo e racconta con maggiore immediatezza ciò che distingue gli hotel indipendenti che ne fanno parte: realtà diverse per stile, storia e caratteristiche, ma unite dalla passione per l’ospitalità, da una forte personalità e da un rapporto autentico con gli ospiti e con il territorio. Un patrimonio di identità e competenze che consente alla rete di proporre un’offerta articolata, capace di valorizzare le peculiarità di ogni destinazione e di trasformare il soggiorno in un’esperienza che va oltre la semplice ospitalità.

L’arrivo di Villa Las Tronas Hotel & Spa rappresenta in questo senso un ingresso particolarmente significativo. La struttura di Alghero porta nella collezione il fascino di una destinazione mediterranea e una storia alberghiera distintiva, contribuendo ad ampliare ulteriormente la presenza di Space Hotels sul territorio.

“L’ingresso di Villa Las Tronas rappresenta per noi un ritorno importante in Sardegna e, allo stesso tempo, è perfettamente coerente con il percorso che Space Hotels sta portando avanti – commenta Piero Marzot, Presidente di Space Hotels –. Il nuovo posizionamento come Italian Independent Hotels racconta infatti ciò che da sempre caratterizza la nostra collezione: hotel indipendenti, con una forte personalità e un rapporto autentico con il territorio, uniti dalla passione per l’ospitalità e dalla capacità di creare relazioni”.

Il TTG Travel Experience sarà quindi l’occasione per incontrare partner e professionisti del turismo e presentare una collezione che continua a puntare sulla forza degli alberghi italiani indipendenti, valorizzandone le peculiarità e il legame con le destinazioni. Al TTG Travel Experience, Space Hotels sarà presente con il Presidente Piero Marzot e la propria forza commerciale presso il Padiglione A1, Stand 525 e a presentare le novità della collezione e il nuovo posizionamento del brand.

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Concluso il set di Nemo, il diciannovenne attore e studente universitario prosegue un percorso tra recitazione, riconoscimenti e impegno contro il bullismo Luigi Zeno sta vivendo una stagione ricca di risultati e nuovi impegni. Il pubblico lo sta conoscendo nei panni di Leonardo in Minerva – La Scuola, disponibile su Netflix. Mentre cresce l’attenzione intorno al suo personaggio, il giovane attore napoletano ha concluso le riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia?, fiction destinata a Rai 1, e si prepara a raggiungere Roma per un’altra produzione della rete. In Minerva – La Scuola, Leonardo si muove tra le regole e le rivalità di un liceo militare. Ha un carattere forte, si fa sentire e spesso spiazza chi gli sta intorno. Luigi Zeno gli dà presenza e personalità, lasciando emergere anche le sfumature dietro i suoi atteggiamenti. È proprio questa capacità del personaggio di provocare una reazione a renderlo un volto di cui gli spettatori parlano anche dopo aver visto la serie. La visibilità di Netflix arriva al termine di un percorso costruito nel tempo. Nato a Napoli e cresciuto a Ercolano, Zeno ha iniziato a recitare da giovanissimo, facendo esperienza in teatro prima di lavorare per lo schermo. Oggi, a 19 anni, affianca alla professione di attore gli studi universitari in Scienze della Comunicazione all’Università Federico II di Napoli. Formazione e lavoro procedono insieme, in un periodo che gli chiede di passare dallo studio ai set e di misurarsi con personaggi sempre diversi. La conclusione delle riprese di Nemo – Chi ha ucciso Sofia? rappresenta un’altra tappa significativa. Dopo il lavoro sul set tra Trieste e Trento, Luigi è atteso a Roma per un nuovo progetto Rai 1. Nel suo percorso figura anche La promessa di Patrizio, dedicata alla storia del campione Patrizio Oliva. Sono esperienze diverse che gli permettono di misurarsi con registri e contesti narrativi nuovi. Il suo cammino è stato accompagnato anche da riconoscimenti, tra cui il Leone d’Oro Alato di San Marco e quelli ricevuti presso il Senato della Repubblica Italiana e il Parlamento Europeo. Sono tappe che si aggiungono al lavoro quotidiano, alle prove, alle riprese e alla preparazione necessaria per affrontare ogni personaggio. Accanto alla recitazione, Zeno dedica parte della propria voce alla sensibilizzazione contro il bullismo. Rivolgersi ai giovani su questo tema è per lui un impegno che prosegue anche fuori dal set e che dà un significato ulteriore alla visibilità ottenuta attraverso il suo lavoro. Minerva – La Scuola sta offrendo a Luigi Zeno la possibilità di raggiungere nuovi spettatori. Con il set di Nemo appena concluso e un’altra fiction Rai 1 all’orizzonte, il successo di Leonardo si inserisce in un percorso in pieno movimento. A 19 anni, Luigi continua a studiare, a lavorare e a costruire, un ruolo dopo l’altro, il proprio futuro da attore.
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