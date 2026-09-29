A Roma al via “Dialoghi Verdi”: otto incontri itineranti nella città per immaginare insieme ai cittadini nuovi quartieri circolari 

Come si traduce la transizione ecologica in pratica quotidiana e condivisa? Come si costruisce un quartiere che non consuma ma rigenera? Quali sono i mestieri di cui ha bisogno la nuova città? Risponde a queste domande “Dialoghi Verdi” l’iniziativa ideata da Green Factor che prende il via nell’autunno 2026. Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e prevede un ciclo di otto incontri itineranti dal centro alla periferia della città.

Il concetto alla base dell’iniziativa è quello di “quartiere circolare“: un modello urbano che supera la logica lineare dell’economia tradizionale — estrazione, produzione, scarto — per abbracciare un sistema rigenerativo ispirato ai principi dell’economia circolare. Un’evoluzione ambiziosa della cosiddetta “città dei 15 minuti”, in cui biblioteche condivise, stoviglioteche, oggettoteche, Repair Café, orti urbani e comunità energetiche diventano i tasselli di una nuova qualità della vita di quartiere, accessibile a tutti e priva di barriere architettoniche e digitali.

Un format partecipativo: centro e periferia della città sullo stesso percorso. Annunciate le prime date.

Gli otto appuntamenti toccheranno luoghi significativi della Capitale, selezionati per la loro valenza sociale e culturale: dal VerticalMovie Festival che il 30 settembre ospiterà l’incontro presso la Casa del Cinema Mastroianni a Villa Borghese alla libreria indipendente B612 Libri & Caffé a Ponte Milvio con un incontro aperto a tutte le età il 10 ottobre. Si proseguirà poi il 21 ottobre presso Casa della Cultura Silvio di Francia nel quadrante est di Roma e via via con appuntamenti presso lo Spazio Scholè all’interno del parco storico di Villa Lazzaroni, dalla Libreria Piantaparole nella zona Labaro alla Sala Sole del centro sociale CSAQ Farnesina, fino ad arrivare al Fusolab, centro di innovazione digitale e sociale nella periferia romana.

Negli incontri si affronteranno concetti chiave della sostenibilità — dalla bioeconomia alla mobilità sostenibile, dall’economia circolare ai green jobs — attraverso una narrazione divulgativa accessibile a tutti. Non mancherà il racconto di casi pratici e, a seconda della tappa, la partecipazione di esperti di settore, ricercatori o amministratori locali, con l’obiettivo di calare i temi nel contesto reale del territorio e analizzare i servizi territoriali che potrebbero essere implementati. Gli appuntamenti a loro volta si pongono come laboratori di cittadinanza attiva in cui i partecipanti, attraverso domande, sondaggi dal vivo e tavoli di discussione, saranno co-progettisti di soluzioni per il proprio quartiere, attivando reti di vicinato e proposte concrete. Con la presenza di famiglie e bambini, il laboratorio svilupperà anche attività ludico-didattiche e alcuni degli appuntamenti avranno come target principali gli studenti.

Un approccio intergenerazionale e multisettoriale

“Dialoghi Verdi” è concepito per raggiungere un pubblico ampio. Le famiglie sono invitate a scoprire strumenti pratici per trasformare la gestione domestica in un modello di micro-economia circolare, dalla riduzione degli sprechi alimentari alla condivisione di beni, percependo il quartiere come un’estensione dello spazio domestico. I giovani e le scuole potranno trovare nel progetto un’aula informale dove esplorare i settori in forte espansione legati alla transizione ecologica: ecodesign, gestione delle energie rinnovabili, logistica sostenibile, professioni di prossimità legate alla riparazione e al riuso e in generale le prospettive lavorative legate alle green skills. La terza età, a cui viene riconosciuto il valore di un patrimonio di saperi pratici — il riuso, la riparazione, l’economia domestica a spreco zero —, è chiamata a reinterpretare queste competenze tradizionali attraverso le moderne lenti dell’economia circolare, in uno scambio intergenerazionale con le giovani generazioni.

Marco Gisotti e Letizia Palmisano al timone di “Dialoghi Verdi”

A guidare il percorso itinerante sono gli esperti Marco Gisotti e Letizia Palmisano, due tra le voci più autorevoli della comunicazione ambientale italiana. Gisotti, fondatore e direttore di Green Factor, conduce su La7 Gigawatt Focus e da oltre dieci anni racconta l’ambientalismo scientifico a Wikiradio su Radio3 Rai. È coordinatore del progetto “Green Jobs & Skills” di Ecomondo e dell’Osservatorio formazione, orientamento e green jobs presso l’Università Telematica degli Studi IUL. Autore, con Tessa Gelisio, di Green jobs. Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro (Ed. Ambiente, 2026), ha alle spalle esperienze come consigliere per la comunicazione istituzionale dei ministri dell’ambiente Sergio Costa e Roberto Cingolani.

Letizia Palmisano, giornalista ambientale freelance e scrittrice specializzata in economia circolare, efficienza energetica e green tech, è co-organizzatrice e capo ufficio stampa del Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna dal 2012 al film più sostenibile della Mostra del Cinema di Venezia. Autrice di numerosi volumi, tra cui Sette vite come i gatti (2023, Città Nuova) e la fiaba Il Rigiocattolo (2024, Città Nuova), Il futuro non aspetta, si costruisce (2026, Città Nuova) è una delle moderatrici e speaker più richieste nel panorama degli eventi legati alla sostenibilità e alla comunicazione ambientale.

Per saperne di più sugli appuntamenti di Dialoghi Verdi è possibile consultare il sito https://www.greenfactor.it/dialoghi-verdi/