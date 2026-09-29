LA TUA VOCE MERITA DI ESSERE ASCOLTATA

APERTE LE ISCRIZIONI AL I CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “REMIGIO PAONE”

FORMIA -Proseguono le iscrizioni al I CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “REMIGIO PAONE”, iniziativa dedicata alla scoperta e alla valorizzazione delle nuove voci della lirica e inserita nell’ambito della X EDIZIONE DEL PREMIO REMIGIO PAONE – LA CARAVELLA.

Un progetto che unisce memoria, cultura e futuro nel nome di REMIGIO PAONE, grande impresario teatrale originario di Formia e protagonista della vita artistica italiana del Novecento.“

“LA TUA VOCE MERITA DI ESSERE ASCOLTATA” è il messaggio scelto per questa nuova fase della campagna, rivolta in particolare a cantanti lirici, giovani interpreti, studenti dei Conservatori e allievi delle scuole di canto italiane e internazionali.

Il Concorso vuole rappresentare non soltanto un momento di confronto artistico, ma anche un’occasione per FARSI CONOSCERE, ACQUISIRE ESPERIENZA, INCONTRARE PROFESSIONISTI DEL SETTORE e creare nuovi contatti e possibili opportunità professionali.

UNA GIURIA E UNA DIREZIONE ARTISTICA AL SERVIZIO DELLE NUOVE VOCI

A presiedere la Giuria sarà il tenore di fama internazionale M° FABIO ARMILIATO, protagonista da oltre trent’anni dei più importanti teatri e festival internazionali.

Tra i professionisti coinvolti figura inoltre DAVIDE LABÒLLITA, agente lirico e consulente artistico del TEATRO DELL’OPERA DI VARNA (Bulgaria), presenza particolarmente significativa anche nell’ottica di creare un collegamento tra il Concorso e il mondo professionale della lirica.

La DIREZIONE ARTISTICA è affidata al soprano M° OLGA DE MAIO e al tenore M° LUCA LUPOLI, impegnati da anni nella promozione e valorizzazione della musica, del canto lirico e della tradizione musicale italiana.

La presenza di interpreti e professionisti provenienti da differenti ambiti del mondo dell’opera vuole offrire ai concorrenti non soltanto una valutazione artistica, ma anche un’importante occasione di incontro e confronto con il settore professionale.

PRESELEZIONE TRAMITE VIDEOISCRIZIONI APERTE FINO ALL’8 DICEMBRE 2026

La preselezione tramite video consente la partecipazione anche a cantanti residenti lontano dalla sede della manifestazione e all’estero.I candidati selezionati accederanno alle fasi conclusive:

SEMIFINALE – 18 DICEMBRE 2026

FINALE E PREMIAZIONE – 19 DICEMBRE 2026 FORMIA (LT)

Accanto al repertorio operistico è prevista anche una SEZIONE SPECIALE DEDICATA ALLA CANZONE CLASSICA NAPOLETANA, patrimonio musicale conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

L’iniziativa intende creare un ponte tra la grande tradizione musicale italiana e le nuove generazioni di interpreti, offrendo ai partecipanti un palcoscenico sul quale presentare il proprio talento e la propria personalità artistica.

NON ASPETTARE UN’OPPORTUNITÀ. LASCIA CHE SIA LA TUA VOCE A CREARLA.

Docenti di canto, Conservatori, Accademie, associazioni musicali e professionisti del settore sono invitati a diffondere l’iniziativa e a segnalarla ai giovani interpreti interessati a partecipare.

INFORMAZIONI E CANDIDATURE

E-mail: noipernapoliart@gmail.com

Tel.: +39 339 4545044

Sito: http://www.concorsoremigiopaone.it/

UFFICIO COMUNICAZIONE

I Concorso Internazionale di Canto Lirico “Remigio Paone” 2026

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MAGICAASSOCIAZIONE CULTURALE NOI PER NAPOLI APS