Sanità nel Lazio, al via la campagna antinfluenzale: open day nelle Asl e farmacie aderenti

La Regione distribuisce le prime dosi per la messa in sicurezza di anziani e categorie fragili. Coinvolti i medici di famiglia su tutto il territorio laziale.

Ha ufficialmente preso il via in tutto il territorio regionale la nuova campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale. La macchina organizzativa della sanità nel Lazio si è attivata capillarmente per garantire una copertura tempestiva, anticipando i picchi di diffusione del virus previsti per i prossimi mesi invernali e riducendo la pressione sui pronto soccorso delle cinque province.

La priorità assoluta di questa prima fase viene concessa agli over 60, al personale sanitario, alle donne in stato di gravidanza e a tutte le categorie di cittadini considerati fragili o affetti da patologie croniche.

Come prenotare e dove vaccinarsi sul territorio

Per facilitare l’accesso ai cittadini e azzerare le liste d’attesa, la sanità laziale ha predisposto una rete di somministrazione diffusa. Le vaccinazioni saranno eseguite in primo luogo dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che hanno già ricevuto i primi stock di dosi. Parallelamente, si rinnova l’accordo strategico con le farmacie territoriali aderenti, presso le quali sarà possibile ricevere la somministrazione previa prenotazione.

Le Asl provinciali hanno inoltre confermato il calendario dei primi “Open Day” straordinari durante i fine settimana di ottobre, durante i quali l’accesso ai centri vaccinali sarà diretto e senza necessità di appuntamento. Tutte le informazioni logistiche e l’elenco dei punti attivi saranno aggiornati costantemente sui canali ufficiali della Regione.