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REGIONE LAZIO: MASELLI «INAUGURATO IL PRIMO CENTRO PUBBLICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER L’AUTISMO ACCREDITATO DALLA REGIONE»

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Roma, 17 settembre 2026 – Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona Massimiliano Maselli hanno inaugurato a Guidonia Montecelio il primo Centro di Alta Specializzazione per il Disturbo dello Spettro dell’Autismo della Regione Lazio.

«Si tratta – spiega l’assessore Maselli – del primo centro regionale per l’autismo, nato grazie all’Obiettivo 1 del Piano Regionale per l’Autismo 2025–2027. Il Centro, che può contare su un’équipe di circa 40 professioniste e professionisti con formazione specifica nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico, si basa su un approccio multidisciplinare e personalizzato, costruito intorno ai bisogni, alle abilità, alle fragilità e alle potenzialità della persona, tenendo conto anche del contesto familiare, scolastico e sociale. Con una capacità erogativa di circa 900 prestazioni settimanali, infatti, il Centro offre percorsi differenziati per età e profilo di funzionamento, con attività comportamentali, evolutive, naturalistiche, cognitivo-comportamentali, logopediche, neuropsicomotorie e occupazionali, oltre a percorsi di parent e teacher training».

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