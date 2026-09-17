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Regione Lazio: Bertucci (FDI): “Casa e Ospedale della Comunità a Guidonia, orgoglio per il lavoro che questa amministrazione sta portando avanti nella sanità”

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“E’ stata una grande emozione per me aver partecipato oggi alle cerimonie per l’inaugurazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità a Guidonia Montecelio, nel quartiere di La Botte, e quella del Centro di Riferimento Regionale di Alta Specializzazione per il Disturbo dello Spettro dell’Autismo. Da Consigliere Regionale, sento l’orgoglio di aver contribuito ad implementare l’offerta sanitaria e socioassistenziale per i cittadini del territorio: grazie al lavoro del Presidente Rocca abbiamo messo un altro tassello importante nella rivoluzione della sanità regionale che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento. Quello di oggi rappresenta un importantissimo potenziamento in quella rete di assistenza territoriale che si rivolge al vasto bacino d’utenza di Guidonia Montecelio e dei comuni vicini:dopo le strutture già aperte a Subiaco e Tivoli, quelle di Guidonia rappresentano un ulteriore scatto in avanti nella quantità e nella qualità di servizi che abbiamo messo a disposizione dei cittadini della Asl Roma5, per la quale grande è il lavoro che sta portando avanti il direttore generale Silvia Cavalli. Portare l’assistenza sanitaria nei territori vuol dire permettere ai pazienti di ridurre gli spostamenti, garantendo la continuità delle cure”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. 

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