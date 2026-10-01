Riscaldamenti nel Lazio, approvate le date: ecco quando si accendono i termosifoni

La guida completa con il calendario ufficiale diviso per zone climatiche: le regole per Roma, le province e le aree montane laziali.

Con l’arrivo dei primi cali termici stagionali e le temperature in calo soprattutto nelle ore serali, i Comuni del Lazio hanno definito le linee guida e le date ufficiali per l’accensione degli impianti di riscaldamento per la stagione invernale 2026/2027. L’ordinanza stabilisce un calendario preciso che differenzia il territorio regionale in base alle diverse fasce climatiche, con l’obiettivo di garantire il comfort domestico monitorando al contempo i consumi energetici e l’impatto ambientale.

La suddivisione per aree geografiche permetterà un’attivazione graduale, partendo come di consueto dalle zone montane e collinari più fredde prima di interessare la Capitale e le coste.

Il calendario ufficiale per Roma e le province laziali

La mappa delle accensioni vede in prima fila i Comuni situati nella Zona E, che comprende i territori montani delle province di Rieti e Frosinone, dove i termosifoni potranno entrare in funzione già a partire dalla metà di ottobre per un massimo di 14 ore giornaliere. Per la maggior parte dei cittadini laziali, inclusa la città di Roma e i comuni della provincia raggruppati nella Zona D, il via libera scatterà invece il 1° novembre, con un limite massimo di 12 ore di accensione al giorno.

Le aree costiere e le zone più miti del sud del Lazio, inserite nella Zona C, dovranno invece attendere la metà di novembre, riducendo l’orario a un massimo di 10 ore quotidiane. Le autorità locali hanno ricordato che i condomini e gli amministratori sono tenuti a rispettare rigorosamente le fasce orarie stabilite, salvo deroghe straordinarie concesse dai sindaci in caso di improvvise e documentate ondate di gelo anomalo.