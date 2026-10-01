Egitto, cresce l’interesse dall’Italia: +15,1% nei primi cinque mesi



L’Ente del Turismo Egiziano protagonista al TTG di Rimini con il CEO Ahmed Youssef

L’Egitto si prepara a incontrare il mercato italiano al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026, dove l’Ente del Turismo Egiziano sarà presente alla Hall A7-C7/409-507 con una delegazione guidata dal CEO Ahmed Youssef. A Rimini sarà presente anche Emad Fathy Abdallah, già Direttore dell’Ente in Italia e oggi Capo del Dipartimento Centrale degli Uffici del Turismo. La manifestazione rappresenterà un’importante occasione per incontrare operatori e professionisti del turismo italiano, consolidare le relazioni con il trade e fare il punto sulle prospettive di sviluppo della destinazione.

La partecipazione al TTG arriva in una fase di particolare dinamismo per il turismo egiziano, sostenuto dalla crescita dei principali mercati internazionali. I primi cinque mesi del 2026 hanno infatti evidenziato un andamento positivo degli arrivi, con risultati significativi anche dai mercati europei e dall’Italia, che si conferma tra i bacini di riferimento per la destinazione.

Secondo i dati del Ministero del Turismo e delle Antichità, nei primi cinque mesi del 2026 l’Egitto ha registrato 5.193.270 arrivi dai primi 15 mercati internazionali, con un incremento complessivo dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A guidare la classifica è la Russia, con 1.063.704 arrivi, seguita dalla Germania con 736.354 e dalla Polonia con 497.007. Al quarto posto si colloca il Regno Unito, con 478.677 arrivi, mentre l’Italia conquista il quinto posto con 461.059 arrivi, mettendo a segno una crescita del 15,1% rispetto ai 400.692 arrivi registrati nei primi cinque mesi del 2025.

Un risultato particolarmente significativo per il mercato italiano, che evidenzia il crescente interesse dei viaggiatori verso l’offerta turistica egiziana e conferma l’Italia tra i principali mercati internazionali per la destinazione.

“L’Italia rappresenta un mercato di grande importanza strategica per l’Egitto e i risultati dei primi cinque mesi del 2026 sono particolarmente incoraggianti”, dichiara Ahmed Youssef, CEO dell’Egyptian Tourism Authority. “Il TTG Travel Experience costituisce per noi un appuntamento fondamentale per incontrare i nostri partner italiani, ascoltare le esigenze del mercato e condividere le opportunità che l’Egitto offre oggi ai viaggiatori, attraverso una proposta turistica sempre più articolata e diversificata.”

La classifica dei primi cinque mercati evidenzia inoltre dinamiche positive sui principali bacini europei: oltre all’Italia, crescono la Russia (+20,2%), la Polonia (+10,5%), il Regno Unito (+9,6%) e la Germania (+4,3%) rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno.

La presenza dell’Ente del Turismo Egiziano al TTG Travel Experience sarà quindi dedicata soprattutto al confronto diretto con tour operator, agenzie di viaggio e operatori del settore, con l’obiettivo di consolidare le relazioni esistenti e sviluppare nuove opportunità di collaborazione sul mercato italiano.

La fiera offrirà inoltre l’occasione per approfondire, insieme al CEO Ahmed Youssef, l’evoluzione della destinazione e le strategie dell’Egitto per continuare a intercettare la domanda internazionale, valorizzando non solo le tradizionali destinazioni balneari del Mar Rosso, ma anche il patrimonio archeologico e culturale, il turismo esperienziale e le nuove proposte rivolte a differenti segmenti di viaggiatori.

Appuntamento dunque al TTG Travel Experience di Rimini, Hall A7-C7/409-507, dal 14 al 16 ottobre, per incontrare l’Ente del Turismo Egiziano e il CEO Ahmed Youssef.