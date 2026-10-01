Economia circolare, esce “Il futuro non aspetta, si costruisce”: il libro che racconta l’Italia che ripara, ricicla e riusa

Il nuovo libro di Letizia Palmisano è un viaggio di 24 ore nell’Italia che cambia, tra storie, idee e soluzioni. Un racconto e, al contempo, una guida per chiunque voglia capire e vivere l’economia circolare nonché scoprire le professioni verdi che stanno già costruendo il nostro futuro.

Come si trasforma l’economia circolare da concetto astratto a realtà tangibile e, soprattutto, a orizzonte professionale? Risponde a questa domanda “Il futuro non aspetta, si costruisce” (Edizioni Città Nuova, settembre 2026), il nuovo libro della giornalista ambientale e scrittrice Letizia Palmisano. Un saggio innovativo che si legge come un romanzo ma ha il rigore di un’inchiesta, pensato come una bussola per orientarsi tra le sfide e le opportunità della transizione ecologica. Attraverso un’originale struttura narrativa che si sviluppa in 24 ore, il libro -con prefazione di Alessandra De Santis, educatrice e comunicatrice ambientale e curatrice de l’Atlante dell’Economia Circolare – ci guida alla scoperta di 24 storie vere di pionieri del cambiamento. I protagonisti di questa “giornata circolare” sono Laura e suo figlio Alex (i cui nomi sono un tributo a Laura Conti e Alexander Langer), che ci accompagnano a conoscere le figure che stanno già costruendo, pezzo dopo pezzo, l’economia del futuro delle nostre città . Dalle loro esperienze emerge un mosaico di soluzioni concrete che dimostra come il cambiamento sia già in atto, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate dai professionisti ogni giorno. Tra le pagine del libro si incontrano:

artigiani della materia , capaci di trasformare scarti organici, come i fondi di caffè, in oggetti di design attraverso la simbiosi industriale;

, capaci di trasformare scarti organici, come i fondi di caffè, in oggetti di design attraverso la simbiosi industriale; maghi del recupero che ridanno vita a vecchi arredi destinati alla discarica, facendo dell’upcycling una forma d’arte e di terapia;

che ridanno vita a vecchi arredi destinati alla discarica, facendo dell’upcycling una forma d’arte e di terapia; pionieri del riuso che creano comunità solidali basate sul dono e lo scambio di abiti, dimostrando che la condivisione è uno strumento di inclusione;

che creano comunità solidali basate sul dono e lo scambio di abiti, dimostrando che la condivisione è uno strumento di inclusione; innovatori della filiera che rigenerano spazi industriali dismessi trasformandoli in multifactory dove artigiani e designer condividono saperi e macchinari;

che rigenerano spazi industriali dismessi trasformandoli in multifactory dove artigiani e designer condividono saperi e macchinari; custodi del sapere, tecnici esperti che combattono l’obsolescenza programmata riparando elettronica d’epoca e difendendo il diritto alla riparazione.

«Di fronte alle grandi sfide del nostro presente, è facile sentirsi sopraffatti e quasi rassegnati, nonostante la voglia di fare. Ho scritto questo libro proprio come un antidoto alla rassegnazione, per raccontare che il futuro non si aspetta, si costruisce, e che le fondamenta sono già state gettate, pezzo dopo pezzo, ma serve passare a un’azione corale», spiega Letizia Palmisano. «Le 24 appassionanti storie che ho raccolto dimostrano come l’economia circolare non debba essere relegata ad un concetto per pochi, ma un’opportunità concreta per tutti, da mettere in pratica sia nei gesti quotidiani sia nelle proprie scelte professionali».

Il libro, oltre ad essere una raccolta di storie ispiratrici, si conclude con una “cassetta degli attrezzi” che illustra i pilastri tecnici dell’economia circolare. Ogni racconto diventa l’applicazione pratica di concetti chiave come il Design for Disassembly (progettare per disassemblare), il Product-as-a-Service (vendere l’uso anziché il prodotto), l’Ecodesign e la responsabilità estesa del produttore (EPR), mostrando come questi principi, apparentemente complessi, si traducano in modelli di business resilienti e in scelte quotidiane consapevoli.

“Il futuro non aspetta, si costruisce” si rivolge a un pubblico ampio: agli studenti e studentesse che cercano una strada professionale che coniughi le proprie competenze con il desiderio di intraprendere una professione verde, ad imprenditrici e imprenditori a caccia di modelli di business innovativi, ai decisori politici in cerca di soluzioni efficaci e ad ogni cittadino e cittadina che voglia diventare protagonista attivo del cambiamento. Il libro è un invito a guardare il mondo con occhi contemporanei, a riconoscere il valore nascosto negli oggetti e nelle persone e a capire che la sostenibilità è, prima di tutto, un atto di intelligenza e creatività collettiva.

«Il futuro non è un luogo lontano da raggiungere, ma qualcosa che costruiamo con le scelte di ogni giorno», aggiunge Palmisano. «Questo libro è un invito a diventare ‘musicisti’ di una nuova sinfonia urbana, quella del quartiere circolare nel quale la connessione tra persone, oggetti e natura crea un’economia solida e, al contempo, più equa e resiliente e ognuno può trovare il proprio ruolo in questa orchestra del cambiamento».