Milano. Sarah Rizea con le Fiamme Oro alla Scala

La Miss Italia 2026 Sarah Rizea e atleta della Polizia di Stato alla celebrazione di San Michele Arcangelo. Oltre 1.200 studenti coinvolti sui temi della sicurezza e della legalità.

Dalla finale di Miss Italia al Teatro alla Scala, questa volta con i colori delle Fiamme Oro. Sarah Rizea, diciotto anni, eletta Miss Italia 2026 il 21 settembre al Castello di Santa Severa, ha partecipato martedì 29 settembre a Milano alle celebrazioni della Polizia di Stato per San Michele Arcangelo, patrono del Corpo. La giovane atleta azzurra di nuoto artistico era in platea insieme ad altri rappresentanti del gruppo sportivo, in una giornata che ha coinvolto oltre 1.200 studenti delle scuole superiori di Milano e provincia.

Per Rizea si tratta di una delle prime apparizioni pubbliche dopo la conquista del titolo nazionale. Il Giornale del Lazio aveva seguito direttamente la finale di Santa Severa, conclusa con la vittoria della concorrente arrivata con la fascia di Miss Liguria e con il secondo posto della romana Michela Meli. La diciottenne porta avanti parallelamente il percorso universitario e l’attività agonistica nel nuoto artistico con le Fiamme Oro e la Nazionale italiana.

Le celebrazioni milanesi sono iniziate in Duomo con la Messa presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. La giornata è poi proseguita al Teatro alla Scala alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani.

Una parte significativa dell’appuntamento è stata dedicata proprio agli studenti. I ragazzi hanno potuto confrontarsi con il personale della Polizia di Stato attraverso incontri, dibattiti, giochi e contenuti educativi dedicati alla sicurezza stradale e ferroviaria, alla sicurezza informatica, al bullismo e al rispetto delle diversità. Un modo per portare temi che riguardano direttamente la vita quotidiana degli adolescenti fuori dalle sole occasioni istituzionali e dentro uno