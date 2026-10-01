Teatro Palladium 2026/2027: Accordi. Linguaggi, culture, generazioni

Oltre le suggestioni musicali, sui temi del presente: è “Accordi” la parola scelta per la stagione artistica 2026/2027 del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre. Una parola che si fa dichiarazione d’intenti in un momento in cui i contrasti sociali e politici sembrano essere irrimediabili. Da sempre avamposto di multidisciplinarietà e luogo di dialogo, a cento anni dalla posa della prima pietra, il Palladium porta questa sua vocazione direttamente nel claim della stagione 2026-2027: l’“accordo” diventa così non soltanto una suggestione musicale, ma una parola profondamente contemporanea: ascolto, confronto, relazione. Un principio che attraversa l’intera programmazione e mette in comunicazione spettacolo e ricerca universitaria, formazione e territorio, grandi interpreti e nuove generazioni.

La possibilità di far risuonare insieme voci diverse – tra università e città, artisti e pubblico, patrimonio e contemporaneità, culture, linguaggi e generazioni – dà dunque vita a un programma che attraversa teatro, musica, cinema, danza, ricerca, incontri e formazione. Emblematico, in questo senso, l’appuntamento del 16 ottobre alle ore 18.00, nell’ambito del convegno annuale del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre, dedicato quest’anno al tema delle emozioni con il coordinamento scientifico di Veronica Pravadelli. “Emozioni e transculturalità nella pratica scenica” porterà al Palladium Alessandro Rigoletti del Teatro Tascabile di Bergamo, Claudio Massimo Paternò del Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale e gli allievi della Scuola Internazionale Meyerhold, in un incontro a cura di Raffaella Di Tizio, Samantha Marenzi e Gabriele Sofia. Un appuntamento che traduce concretamente una delle direttrici di “Accordi”, mettendo in relazione ricerca, formazione e pratica scenica.

Il teatro mette al centro grandi interpreti, nuove generazioni e progetti che intrecciano memoria e contemporaneità. A segnare la stagione è innanzitutto “Palladium 100 – Un teatro per il popolo”, il progetto speciale realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo per celebrare i cento anni dalla posa della prima pietra: si apre il 29 ottobre con “Risate di gioia” de Le Belle Bandiere, da un’idea di Elena Bucci, che firma con Marco Sgrosso drammaturgia, scene, costumi, interpretazione e regia; prosegue il 28 novembre con Banda Osiris e “Le dolenti note” e l’11 dicembre con “Concertino per sconfitti dalla vita” di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minnozzi. Tra i protagonisti della stagione anche Ascanio Celestini, il 12 novembre con Massimiliano Fiorucci in “Zero in condotta”, nell’ambito della Giornata di Ateneo sulla Valorizzazione della conoscenza.

Tra i format consolidati con una prospettiva internazionale torna Shakespeare Encore, a cura di Maddalena Pennacchia, giunto alla terza edizione, una rassegna di adattamenti shakespeariani nei diversi linguaggi delle arti performative: “Lust Duet” della Compagnia Artemis Danza il 25 febbraio; “Shakespeare’s Songs” con gli allievi del Dipartimento di musica antica dell’Accademia di Santa Cecilia il 4 marzo; “Cleopatra/Notturno” di e con Loredana Scaramella il 1° aprile; “La Radio a Teatro: The Tempest – Reloaded” della compagnia universitaria Literary Soundscapes” il 13 maggio. Torna anche Herencias. Scritture di memoria e identità, a cura di Simone Trecca, anticipato il 25 novembre da “Irán #3037” di Patricia Artés Ibáñez e Tomás Henríquez Murgas, nella traduzione italiana di Susanna Nanni e con la regia di Alessia Oteri – METIS Teatro, e poi in programma dal 3 al 7 maggio 2027 con Los desafectos, di Juanma Romero Gárriz, Nínive, di Guadalupe Sáez Junto al río, di Carmen Soler, Ventisette, di autori vari. Dal 17 al 19 marzo si terrà la seconda edizione di Lusofonie. Festival delle culture di lingua portoghese, a cura di Giorgio de Marchis e Maddalena Pennacchia, con un concerto dedicato a Jorge Amado, il cinema della rassegna Lusomovies e incontri di letteratura e teatro.

Completano il percorso teatrale “Gli occhi di Piero” di Massimiliano Coccia e Fabrizio Giannini, con la regia di Marco Simeoli, il 23 novembre; “Next Stage – Il teatro per esplorare nuovi mondi”, progetto dedicato all’avvicinamento delle nuove generazioni allo spettacolo dal vivo, il 20 dicembre; “Dad or Alive – Ego eco ansia” di BumBumFritz, nell’ambito di Take One!, il 27 febbraio; e la prima romana di “Edipo Re” di Sofocle della compagnia archiviozeta, il 13 e 14 marzo.

La musica è uno degli assi portanti della stagione, a partire dalla presenza costante della Roma Tre Orchestra, che porta al Palladium repertori, interpreti e collaborazioni differenti: “Il giardino segreto” l’8 novembre, in collaborazione con Giardini La Mortella – Fondazione William Walton; “Echi di una grande Russia” il 15 novembre, in collaborazione con Nuova Consonanza; “Ludwig 200” il 16 gennaio; “Un quartetto di maestri” il 7 febbraio; “Carta bianca” a Francesco Libetta il 7 marzo; “American Histories, da Copland a John Williams”, l’11 aprile.

Torna anche Flautissimo, che il 31 ottobre e il 1° novembre riunisce al Palladium sei concerti con alcuni tra i maggiori solisti internazionali, tra cui Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Andrea Oliva, Philippe Bernold, Julien Beaudiment, Adriana Ferreira ed Elizaveta Ivanova. E poi ancora Laura Morante ed Eugenia Costantini, il 29 novembre ne “Il ballo di Irène Némirovsky”; Marco Baliani, l’8 dicembre con la prima assoluta de “L’ombra perduta di Peter Schlemihl” e il 6 dicembre arriva la prima assoluta de “La storia del country (musicata ogni tanto)” di e con Alessio Marzilli.

Il 2 dicembre, alle ore 18.30, arriva Alex Britti per “La rivoluzione rock del secondo ’900. Personaggi, immagini, note, tecnologie”, dialogo con il giornalista musicale Gio Alajmo; il 10 dicembre “Non per odiare, ma per amare io nacqui” – Concerto per la pace porta sul palco l’Orchestra Roma Sinfonietta e il Coro Goffredo Petrassi; il 16 dicembre “Una lingua per cantare” vede protagonisti Giulio Carlo Pantalei, Bruno Visintin e Davide Panetta; il 17 dicembre torna “Canti e musiche del ciclo natalizio nelle tradizioni popolari”, coordinato da Luca Aversano.

Il 26 febbraio “Nuove frontiere dell’intelligenza musicale: formazione, creatività, tecnologie digitali “conclude il progetto vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea” – Edizione 2025. Dal 5 all’11 aprile il DAMS Music Festival, diretto da Luca Aversano, rinnova l’incontro tra formazione universitaria e scena musicale. La stagione accoglie inoltre Piano City Roma il 3 ottobre e il CRoETnO Festival il 24 ottobre.

Il cinema porta al Palladium alcuni dei grandi appuntamenti della città e i format sviluppati nel rapporto con l’Università Roma Tre. Dal 19 al 23 ottobre il teatro torna tra gli spazi della Festa del Cinema di Roma; dal 20 al 22 novembre torna CinemaOltre – Palladium Film Festival, mentre il 13 e 14 novembre il Palladium accoglie il MedFilm Festival.

Con Vite in Musica, il 27 ottobre e il 3, 10 e 17 novembre, proiezioni e incontri sui biopic musicali aprono invece una finestra sul rapporto tra cinema e cultura musicale, con un progetto realizzato con il contributo del MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Il 12 dicembre, infine, il Premio Movie to Music premia i migliori film di argomento musicale, facendo nuovamente incontrare i due linguaggi.

La danza porta nella stagione il corpo come terreno di ricerca e incontro tra pratica artistica e riflessione. Oltre a “Lust Duet” il 25 febbraio, nell’ambito di Shakespeare Encore, il 9 novembre L’AND incontra “Passerelle”, realizzato dall’Accademia Nazionale di Danza e dall’Università Roma Tre, dedica una giornata di studi a Françoise e Dominique Dupuy; il 19 novembre “Coreogrammi. Coreografia, Danza in Video”, a cura di Samantha Marenzi, indaga invece il rapporto tra coreografia e immagine.

Gli incontri completano il programma aprendo il Palladium al dibattito culturale e alla città. Il 18 novembre il teatro ospita la serata finale del Premio Strega Saggistica 2026, realizzata dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci; dal 9 all’11 ottobre torna La Manifestival, il Festival del quotidiano Il Manifesto; il 10 febbraio la Giornata mondiale della lingua e della cultura elleniche 2027 – I Greci e gli altri, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia.

“Il Teatro Palladium rappresenta pienamente l’idea di Università che Roma Tre vuole essere: aperta, inclusiva e in dialogo con la città, capace di mettere in relazione saperi, linguaggi, culture e generazioni” ha dichiarato il Rettore Massimiliano Fiorucci. “Accordi interpreta in pieno questa vocazione, creando occasioni di incontro tra ricerca, formazione e produzione culturale. In questo percorso il Palladium svolge una preziosa azione di sensibilizzazione del pubblico, in particolare delle nuove generazioni, all’arte e alla cultura di qualità, confermandosi un polo culturale di eccellenza per l’intero territorio cittadino. A cento anni dalla posa della prima pietra, il Palladium continua così a essere un luogo di cultura, sperimentazione, partecipazione e inclusione, nel quale Università e città si incontrano e costruiscono sapere e comunità.

Tutte le info su www.teatropalladium.com

Per prenotazioni e biglietti: Tel. 06 57332772 E-mail: biglietteria.palladium@uniroma3.it



