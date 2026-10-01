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Dinosauri da costruire, stelle da esplorare: domenica 4 ottobre allo SMuRC si gioca con la scienza

CULTURA
Manuela Urciuoli
Author: Manuela Urciuoli
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Creatività, paleontologia e mattoncini a incastro saranno protagonisti il 4 ottobre allo SMuRC di Rocca di Cave. Nel Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” il laboratorio “Dinosauri con i Mattoncini – Costruiamo i dinosauri!”, in programma alle 11.30 in Via Colle Pozzo 1, un’attività pensata per stimolare curiosità e conoscenza attraverso il gioco e la costruzione.

smurc 4ottobre 2026

Bambine e bambini dai 6 ai 10 anni potranno scoprire le caratteristiche dei grandi rettili del passato attraverso l’osservazione e, successivamente, la costruzione. Un’esperienza hands-on e STEAM che permetterà a ciascun partecipante di realizzare e portare a casa il proprio esemplare di dinosauro.

La giornata prosegue con le attività nel Planetario, nell’ambito della collaborazione già avviata con Infini.To – Planetario di Torino, che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento nell’appuntamento dello scorso settembre. Alle 11.00, infatti, torna “Regata Spaziale”, spettacolo per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e famiglie, dove potremo assistere all’avvincente gara fra tre equipaggi impegnati ad affrontare diverse prove oltre i confini del Sistema Solare. La collaborazione con Infini.To proseguirà inoltre con un nuovo appuntamento il 18 ottobre sempre con “Regata Spaziale” .

Si confermano inoltre le attività base del programma festivo dello SMuRC: alle 12.30 lo spettacolo fulldome in cupola “Dalla Terra all’Universo” e alle 16.30 la visita guidata del Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”, con l’esperienza di scavo nella sala di Paleontologia, il Corridoio della Meraviglia che espone fossili e minerali e la terrazza panoramica che collega il racconto del museo al paesaggio dei Monti Prenestini.

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Il Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” sarà aperto dalle 10.30 alle 17.30, in Via della Torre 30.

La partecipazione alle attività prevede la prenotazione obbligatoria https://smurc-prenotazioni.sumupstore.com/

Per informazioni sul Sistema Museale Rocca di Cave e sulla programmazione: www.smurc.it e canali social.

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