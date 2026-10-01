Dinosauri da costruire, stelle da esplorare: domenica 4 ottobre allo SMuRC si gioca con la scienza

Creatività, paleontologia e mattoncini a incastro saranno protagonisti il 4 ottobre allo SMuRC di Rocca di Cave. Nel Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” il laboratorio “Dinosauri con i Mattoncini – Costruiamo i dinosauri!”, in programma alle 11.30 in Via Colle Pozzo 1, un’attività pensata per stimolare curiosità e conoscenza attraverso il gioco e la costruzione.

Bambine e bambini dai 6 ai 10 anni potranno scoprire le caratteristiche dei grandi rettili del passato attraverso l’osservazione e, successivamente, la costruzione. Un’esperienza hands-on e STEAM che permetterà a ciascun partecipante di realizzare e portare a casa il proprio esemplare di dinosauro.

La giornata prosegue con le attività nel Planetario, nell’ambito della collaborazione già avviata con Infini.To – Planetario di Torino, che ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento nell’appuntamento dello scorso settembre. Alle 11.00, infatti, torna “Regata Spaziale”, spettacolo per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e famiglie, dove potremo assistere all’avvincente gara fra tre equipaggi impegnati ad affrontare diverse prove oltre i confini del Sistema Solare. La collaborazione con Infini.To proseguirà inoltre con un nuovo appuntamento il 18 ottobre sempre con “Regata Spaziale” .

Si confermano inoltre le attività base del programma festivo dello SMuRC: alle 12.30 lo spettacolo fulldome in cupola “Dalla Terra all’Universo” e alle 16.30 la visita guidata del Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”, con l’esperienza di scavo nella sala di Paleontologia, il Corridoio della Meraviglia che espone fossili e minerali e la terrazza panoramica che collega il racconto del museo al paesaggio dei Monti Prenestini.

Il Museo Geopaleontologico “Ardito Desio” sarà aperto dalle 10.30 alle 17.30, in Via della Torre 30.

La partecipazione alle attività prevede la prenotazione obbligatoria h ttps://smurc-prenotazioni. sumupstore.com/

Per informazioni sul Sistema Museale Rocca di Cave e sulla programmazione: www.smurc.it e canali social.