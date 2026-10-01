I sapori della terra nel Lazio: guida alle eccellenze e alle sagre d’autunno da non perdere

Speciale Enogastronomia: viaggio tra le tradizioni a tavola del Lazio, dai castelli romani alla Tuscia, tra olio nuovo, vino e prodotti tipici.

L’autunno entra nel vivo e le campagne del Lazio si trasformano in un immenso laboratorio a cielo aperto dove la terra dona i suoi frutti più preziosi e celebrati. Con l’inizio di ottobre, prende ufficialmente il via la stagione d’oro del turismo enogastronomico laziale, un viaggio sensoriale che unisce la cultura contadina millenaria alla valorizzazione di prodotti unici al mondo, capaci di attirare migliaia di buongustai e visitatori in tutte le province del territorio.

Dai pregiati vini dei Castelli Romani fino all’olio extravergine d’oliva della Sabina, passando per le castagne dei Monti Cimini, le tavole laziali celebrano il trionfo della tradizione a chilometro zero.

Olio, vino e castagne: le tappe del gusto nelle province

Il fine settimana in arrivo vedrà come da tradizione i borghi storici laziali animarsi grazie a fiere e mercati della terra. L’attenzione è massima per l’avvio della raccolta delle olive: i frantoi del Lazio settentrionale e meridionale si preparano a imbottigliare l’oro verde DOP, con le prime degustazioni guidate aperte al pubblico. Parallelamente, le storiche sagre dell’uva e del vino (dalla celebre festa di Marino fino ai vitigni del Cesanese nel frusinate) offrono l’occasione perfetta per scoprire le etichette storiche regionali.

Per gli amanti dei sapori di montagna, le aree boschive della Tuscia viterbese e dei Monti Lepini daranno invece il via alle tradizionali castagnate, dove il frutto simbolo del bosco verrà proposto in decine di varianti culinarie, accompagnato dai formaggi pecorini e dai salumi della tradizione locale.

La riscoperta del turismo rurale

Questo legame indissolubile con la terra rappresenta oggi un volano economico fondamentale per le aziende agricole e gli agriturismi del Lazio. La tendenza dei consumatori per l’autunno 2026 conferma una fortissima richiesta per le esperienze immersive in natura: non più solo il pranzo al ristorante, ma la partecipazione attiva alla vendemmia, le passeggiate nei castagneti e i laboratori di cucina per imparare a impastare la pasta fresca della tradizione laziale.

La riscoperta di questi sapori autentici non fa bene solo al palato, ma sostiene in modo diretto le piccole economie dei borghi storici, custodi di una biodiversità agroalimentare che la Regione punta a tutelare e promuovere su scala internazionale.