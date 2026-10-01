Lingua e inclusione a scuola: la riflessione di Massimo Arcangeli

Diego Palma, docente scuola secondaria di II grado, Specializzato sul Sostegno, giornalista, scrittore e attivista sindacale. È direttore del giornale La Voce della Scuola e presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “La Voce della Scuola LIVE”, impegnata nella promozione culturale e nella diffusione di un’informazione libera e partecipata nel settore dell’istruzione. Figura attiva nel dibattito pubblico sulla scuola italiana, coniuga attività didattica, impegno civile e produzione editoriale, ponendo al centro della propria azione il valore della scuola come bene comune e spazio di crescita sociale e culturale. Opere pubblicate: La Scuola Secondo Me… (2018) Il mio nome è nessuno (2019) Anno alla prova (2025) La vita come un’opera d’arte (2026) Riconoscimenti Primo classificato al Premio Letterario Giulio Angioni – Guasila 2019 con il racconto “Il viaggio di Adom”