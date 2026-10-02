AS Roma, ottobre di fuoco per la squadra di Gasperini: l’esame della profondità e il ritorno dei tifosi in trasferta

Sette partite in ventuno giorni tra Serie A e Champions League per i giallorossi. Si parte dall’11 ottobre a Como con la riapertura del settore ospiti.

Un autunno caldissimo e ricco di impegni attende l’AS Roma. Per la formazione guidata da Gian Piero Gasperini è ufficialmente iniziato il primo vero “tour de force” stagionale: un ciclo di sette partite in ventidue giorni che metterà alla prova la tenuta fisica, la profondità della rosa e le ambizioni dei giallorossi tra campionato e palcoscenico europeo.

Dopo un avvio incoraggiante, impreziosito da prestazioni di alto profilo e dalla solidità ritrovata, il calendario propone ora sfide di altissimo livello. A partire da domenica 11 ottobre, quando la Roma scenderà in campo allo stadio “Sinigaglia” per affrontare il Como: una trasferta che riveste un significato speciale anche fuori dal rettangolo verde, segnando il tanto atteso ritorno dei tifosi giallorossi nei settori ospiti di tutta Italia dopo i mesi di restrizioni.

Subito dopo la sosta per le nazionali, i ritmi si alzeranno vertiginosamente. Gli impegni di Serie A si intrecceranno con le grandi notti di Champions League, a cominciare dal prestigioso e affascinante incrocio europeo all’Olimpico contro il Real Madrid, un banco di prova fondamentale per misurare il valore internazionale del gruppo.

Per superare indenne questo mese fitto di impegni ravvicinati, mister Gasperini avrà bisogno del contributo di tutta la rosa, sfruttando le rotazioni e la qualità dei singoli elementi arrivati dal mercato estivo. La gestione delle energie e la freschezza atletica saranno le chiavi per mantenere alte le ambizioni in classifica e continuare a far sognare i sostenitori della Lupa.

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