Fai la differenza c’è…: Frida Kahlo e le principesse più famose delle fiabe protagoniste del weekend tra arte, creatività e sostenibilità

Dopo gli appuntamenti estivi e il primo weekend autunnale, “Fai la differenza c’è… alla ricerca della sostenibilità” entra nel vivo del calendario di ottobre. Il Centro Commerciale Domus si prepara ad accogliere due nuovi fine settimana di attività gratuite tra laboratori creativi, tecnologie, spettacoli, musica e partecipazione, fino all’evento conclusivo del 15 ottobre.

Protagoniste del 3 e 4 ottobre saranno Frida Kahlo e le principesse delle fiabe più famose, al centro di un weekend che unisce creatività, immaginazione e valorizzazione dell’universo femminile. La VII edizione del Festival prosegue così il proprio percorso coinvolgendo artisti, associazioni, creativi, famiglie e cittadini in un progetto che unisce educazione ambientale, cultura del riuso, innovazione sociale e responsabilità collettiva.

Il cuore del progetto resta Contesteco 2026, il contest d’arte e design sostenibile + eco del web che quest’anno affronta il tema “Arte, voci e visioni per la parità di genere e per una cultura di contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi”, collegando la sostenibilità alla dimensione sociale e culturale.

Dopo gli appuntamenti dei mesi estivi e il primo weekend autunnale, che hanno proposto laboratori ispirati a Bruno Munari, letture, esperienze di riuso creativo, la performance “Make Love Not Violence” di Rocco Lancia e uno spettacolo dedicato al K-pop, il Festival si prepara a un nuovo fine settimana ricco di iniziative.

3 ottobre: il diritto di voto alle donne, Frida Kahlo e la creatività

Sabato 3 ottobre, dalle 11.00 alle 13.30, Frida Kahlo sarà il tema principale dei laboratori creativi dell’Associazione Perfareungioco, dedicati a una delle figure femminili più rappresentative dell’arte del Novecento, simbolo di libertà espressiva, identità e autodeterminazione.

Attraverso attività artistiche e manuali, i partecipanti potranno esplorare il suo immaginario, avvicinandosi ai temi della creatività e dell’espressione personale. Un appuntamento che si inserisce nel percorso del Festival dedicato alla parità di genere e alla valorizzazione delle donne.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, spazio all’innovazione con TechDojo 2.0 – Tecnologia per la Pace, l’iniziativa promossa da MindSharing.Tech APS e CoderDojo Roma SPQR per avvicinare bambini e ragazzi alle nuove tecnologie attraverso esperienze pratiche e inclusive.

In programma laboratori di coding con Scratch per i bambini dai 7 agli 11 anni e attività con Arduino per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria e posti limitati.

Il programma del sabato comprende inoltre il Fab/Lab del riciclo creativo, letture dedicate alle storie delle donne, attività partecipative e, dalle 16.30, il cooking show dello chef Alessio Guidi della scuola TuChef, con suggerimenti per una sana alimentazione e un laboratorio dedicato ai bambini.

4 ottobre: le principesse delle fiabe più famose protagoniste di una giornata tra arte e immaginazione

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00 circa, spazio alla magia con il Princess Show, uno spettacolo dedicato alle principesse più amate dai bambini, interpretate da giovani attrici professioniste selezionate da Gianluca delle Fontane. Un’occasione per immergersi nel mondo delle fiabe, tra musica, fantasia e divertimento.

La giornata proseguirà con le attività di ARTALO – Il modo bello di non sprecare, dedicate all’upcycling e al riuso creativo, insieme ai Fab/Lab e al cooking show dello chef Alessio Guidi, che dalle 16.30 proporrà suggerimenti per una sana alimentazione e un laboratorio per bambini.

Contesteco 2026: l’arte racconta la sostenibilità e la parità di genere

Fino al 15 ottobre, il Centro Commerciale Domus ospita Contesteco 2026 e Contesteco Exhibition, la rassegna che affianca alle opere in concorso quelle di artisti e creativi impegnati nella ricerca sul riuso e sulla trasformazione dei materiali.

Fotografia, installazioni, design e riciclo creativo diventano strumenti per riflettere sul rapporto tra essere umano, ambiente e futuro, portando il tema della sostenibilità a un pubblico ampio e trasversale.

Il tema di quest’anno, dedicato alla parità di genere e al contrasto alla violenza contro le donne e ai femminicidi, invita a interrogarsi sulla rappresentazione femminile, sul ruolo delle donne nella società e sulla forza dei linguaggi artistici come strumenti di sensibilizzazione e cambiamento culturale.

All’interno di Contesteco Exhibition saranno presentate anche opere di artisti e creativi impegnati nella ricerca sul riuso e sulla trasformazione dei materiali, tra cui gli artisti scelti da Riarteco, l’Accademia di Ecologia e Arte di cui è responsabile la curatrice d’arte Silvia Filippi: Enrica Capone, Bixsio, Martina Troiano, Romolo Basili e Stefano Spolverini. Tra gli altri protagonisti del percorso espositivo figurano Roberta Recanatesi e Mauro Pispoli.

Il Festival ospita inoltre la mostra fotografica “Ucraina 2.0 – Sguardi, memoria, futuro”, che racconta il dramma della guerra attraverso gli occhi degli adolescenti che, segnati dal conflitto e dalla condizione dell’esilio, scelgono la fotografia come linguaggio della memoria e del presente.

Il progetto fotografico è stato realizzato dal fotoreporter Omar Kheiraoui, fondatore di Kokoro, Associazione Culturale per la promozione della pace nel mondo attraverso la cultura, e ha ricevuto il sostegno di CNA Roma, dell’Ambasciata Ucraina nella Repubblica Italiana, della Fondazione Impresa Sensibile ETS e dell’associazione Scuola Ucraina Prestigio a Roma.

10 e 11 ottobre: torna l’Eco-Festa del Festival

Il fine settimana successivo, sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 11.00 alle 19.00, il Centro Commerciale Domus ospiterà la seconda Eco-Festa del Festival: due giornate dedicate a incontri, workshop, laboratori, attività per famiglie e occasioni di confronto con artisti, artigiani, associazioni, startup e imprese attente alla sostenibilità.

Torneranno gli spazi del Fab/Lab Point della Sostenibilità, dedicati al riciclo creativo, alla lettura e alla partecipazione dei cittadini, insieme ai giochi educativi sui temi dell’Agenda 2030.

In programma anche i talk “Da Venti a Trenta” e “Wild Roots – Voci in onda”, per dare voce a esperienze e progetti che intrecciano inclusione, innovazione sociale e cultura sostenibile.

Un’attenzione particolare sarà riservata alla moda sostenibile, con una sfilata di creazioni realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Donato Bramante di Roma, indirizzo Arti Figurative, che ha partecipato al concorso internazionale Junk Kouture.

Nel 2024 l’istituto ha conquistato il premio Milan City Designer of the Year (Best Design of Italy) con l’abito “Mermurder”, un’opera dedicata alla lotta contro l’inquinamento oceanico e la caccia alle balene.

Domenica 11 ottobre, nel pomeriggio, il coro Vocal Oddity, nato nel 2018 come piccolo esperimento corale e oggi composto da oltre 40 cantori, porterà la musica negli spazi del Festival con un flash mob.

L’Eco-Festa trasformerà ancora una volta gli spazi del Centro Commerciale Domus in un luogo di incontro e partecipazione, dimostrando come la sostenibilità possa diventare un’esperienza concreta, condivisa e accessibile a tutti.

15 ottobre: l’evento conclusivo e i Contesteco Awards 2026

Giovedì 15 ottobre il Festival si concluderà con “Le buone re-azioni” e la cerimonia finale dei Contesteco Awards 2026, l’appuntamento dedicato al confronto sui temi dello sviluppo sostenibile e alla premiazione delle opere vincitrici del contest.

L’evento conclusivo sarà un’occasione per condividere le riflessioni emerse durante il Festival e valorizzare il contributo degli artisti e dei creativi che hanno interpretato attraverso le proprie opere i temi della parità di genere e della sostenibilità.

Con gli appuntamenti di ottobre, “Fai la differenza c’è… alla ricerca della sostenibilità” conferma la propria vocazione: utilizzare l’arte, la creatività, l’innovazione e la partecipazione per raccontare la sostenibilità non soltanto come una necessità ambientale, ma come un percorso culturale e sociale che coinvolge l’intera comunità.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico. Alcuni laboratori richiedono la prenotazione.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per conoscere tutti gli appuntamenti e le modalità di partecipazione è possibile consultare il calendario ufficiale del Festival.