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Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Investire di più su alfabetizzazione digitale”

CULTURA
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
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Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Investire di più su alfabetizzazione digitale”
“L’alfabetizzazione digitale è diventata la nuova forma di cittadinanza del XXI secolo. Non riguarda più “saper usare il computer”, ma saper vivere, lavorare e partecipare alla società in un ambiente dove ogni servizio – dalla sanità alla scuola, dalla banca alla PA – passa attraverso strumenti digitali. In Italia il divario digitale resta significativo: meno della metà dei cittadini possederebbe competenze di base, gli anziani e le fasce fragili sono spesso esclusi, e l’uso consapevole dell’IA è ancora limitato. Dati che frenano innovazione, inclusione e competitività. Ma quali sono le ragioni del ritardo italiano? Per lo più strutturali. Gap culturale, disuguaglianze territoriali, formazione insufficiente e fragilità socio-economiche. In questo contesto, però, qualcosa si muove. Il PNRR, ad esempio, ha aperto una stagione di investimenti senza precedenti. Centri di Facilitazione Digitale: sportelli territoriali per aiutare cittadini e imprese a usare servizi digitali. Servizio Civile Digitale: giovani formati per supportare la popolazione più fragile. Traduzione ufficiale del DigComp 3.0. Infine l’obiettivo 2030: alfabetizzare almeno l’80% della popolazione. Insomma, l’alfabetizzazione digitale non significa solo saper usare computer e smartphone: è la capacità di cercare informazioni, comunicare online, creare contenuti, proteggere i propri dati e risolvere problemi tecnologici. È una forma di cittadinanza moderna, indispensabile per accedere ai servizi pubblici, lavorare, studiare e partecipare alla vita sociale. L’alfabetizzazione digitale è ormai una necessità quotidiana, non un optional. Colmare il divario significa rendere la società più inclusiva, ridurre le disuguaglianze e permettere a tutti di partecipare pienamente alla vita civile ed economica. Investire nelle competenze digitali è investire nel futuro del Paese”.

Lo sottolinea, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca

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