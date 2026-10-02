Il Generale Luigi Del Vecchio nominato docente della Federiciana Università Popolare di Roma

Il Generale della Guardia di Finanza in congedo entra a far parte del Dipartimento di Politica Economica dell’Ateneo romano. Un nuovo riconoscimento che valorizza un percorso fondato su esperienza, cultura e divulgazione del sapere

Un nuovo incarico accademico arricchisce il percorso professionale e culturale del Generale Luigi Del Vecchio, nominato docente del Dipartimento di Politica Economica della Federiciana Università Popolare di Roma.

La nomina è stata conferita con decreto del Rettore, Prof. Salvatore Maria Mattia Giraldi, che ha chiamato Del Vecchio a far parte del corpo docente dell’Ateneo, istituzione impegnata nella diffusione del sapere multidisciplinare e nella promozione della formazione permanente attraverso numerosi dipartimenti e percorsi di alta specializzazione.

Per il Generale Del Vecchio si tratta di un importante riconoscimento che rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso costruito nel corso di una lunga carriera al servizio dello Stato e, negli ultimi anni, sempre più orientato verso la promozione della cultura e della conoscenza.

Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, Del Vecchio ha ricoperto per quarant’anni incarichi di comando e investigativi di primo piano, operando in territori ad alta densità criminale e prestando servizio anche presso la Direzione Investigativa Antimafia.

Accanto all’attività professionale ha sviluppato un intenso percorso culturale che lo ha portato ad affermarsi anche come scrittore. I thriller “Ostuni. Un’insospettabile presenza” e “Ostuni. Non mi cercare più…”, pubblicati da Viola Editrice, hanno ottenuto riconoscimenti letterari e dato vita a un tour nazionale che continua a toccare festival, rassegne culturali e presentazioni in numerose città italiane.

Negli ultimi mesi Del Vecchio è stato inoltre ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali e regionali, affiancando all’attività letteraria anche un costante impegno teatrale e numerose iniziative sociali, tra cui la registrazione degli audiolibri delle proprie opere destinati ai ciechi e agli ipovedenti della Regione Puglia.

«Accolgo questo incarico con grande gratitudine e senso di responsabilità», dichiara Luigi Del Vecchio. «Credo profondamente nel valore della formazione permanente e nella diffusione del sapere come strumenti di crescita personale e collettiva. Mettere la mia esperienza professionale e culturale al servizio della Federiciana Università Popolare di Roma rappresenta per me un motivo di orgoglio e un impegno che affronterò con entusiasmo.»

La nomina alla Federiciana Università Popolare di Roma si inserisce in un percorso culturale già consolidato che vede Luigi Del Vecchio impegnato anche quale Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina di Roma – Dipartimento Letteratura, storica istituzione culturale fondata nel 1813. Un itinerario che negli ultimi anni ha affiancato alla lunga esperienza istituzionale un’intensa attività di divulgazione, formazione e promozione della cultura, contribuendo a rafforzarne il ruolo nel panorama culturale nazionale.