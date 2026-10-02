SS Lazio, la cura Gattuso convince: i biancocelesti puntano con decisione al vertice della Serie A

Dopo il brillante successo esterno di Venezia e un avvio di stagione solido, la squadra prepara il rientro in campo. Tra conferme tattiche, la gestione della rosa e le nuove gerarchie sulle fasce.

Il cammino della SS Lazio in questo avvio di stagione continua a regalare certezze e indicazioni positive. La formazione biancoceleste, guidata con polso e pragmatismo dalla panchina, sta mostrando una notevole solidità mentale e una straordinaria capacità di leggere i momenti chiave delle partite, come confermato dal prezioso successo esterno conquistato allo stadio “Penzo” di Venezia grazie alle reti di Zaccagni e Noslin.

L’impatto del nuovo corso tecnico si riflette soprattutto nella profondità della rosa e nel rendimento dei subentrati, capaci di sbloccare e indirizzare match complessi. A Formello si lavora intensamente durante la sosta per oliare ulteriormente i meccanismi di squadra, monitorando con attenzione le condizioni fisiche dei singoli e gestendo i carichi di lavoro in vista del fitto calendario di ottobre.

Tra le note liete di questo scorcio di stagione emergono le nuove gerarchie sulle fasce e l’inserimento dei volti nuovi, che offrono valide alternative tattiche e un’alternanza preziosa per affrontare al meglio il doppio impegno stagionale. I tifosi biancocelesti possono guardare ai prossimi impegni con fiducia, consapevoli che la squadra ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista assoluta nel campionato di Serie A.