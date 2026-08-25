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Per la seconda volta Leone XIV in visita alla Madonna del Buon Consiglio

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Danilo Ambrosetti
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Genazzano, Tutto pronto per accogliere il Santo Padre che celebrerà una Santa Messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria

Dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio, Romano Pontefice, tornerà nel Santuario mariano della Madonna del Buon Consiglio il 7 settembre e alle ore 18:00,  per celebrare una Santa Messa nella vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Il legame che unisce il Santo Padre Leone XIV con il Santuario della Madonna  del Buon Consiglio è molto forte, avendolo frequentato già da giovani studente a Roma, nei primi anni ’80, poi spesso da priore generale degli Agostiniani e ancora da vescovo di Chiclayo e come cardinale. L’ultima volta, prima di essere eletto Papa, c’era stato in occasione della festa della Madre del Buon Consiglio, il 25 aprile 2024, e nella sua omelia aveva esortato i fedeli a ispirarsi a Maria per diffondere la pace e la riconciliazione nel mondo. Nella sua prima visita in forma privata lo scorso 10 maggio 2025 a Genazzano , Leone XIV si rivolse ai confratelli agostiniani e ai fedeli radunati all’esterno della Basilica dichiarando: “Ho voluto tanto venire qui in questi primi giorni del nuovo Ministero che la Chiesa mi ha consegnato, per portare avanti la missione come Successore di Pietro. Durante tutta la mia vita la Madonna del Buon Consiglio, mi ha accompagnato con la sua presenza materna, con la sua saggezza e l’esempio del suo amore per il Figlio che è sempre il centro della mia fede. Via, verità e vita Grazie Madre, per il tuo aiuto, accompagnami in questa nuova missione”. La macchina dell’organizzazione è già all’opera con l’ausilio della Diocesi di Tivoli-Palestrina, per accogliere con grande gioia la visita del Santo Padre, che sarà un evento storico per la Città di Genazzano e l’intero territorio. Il Rettore del Santuario Padre Ludovico Centra (nella foto in basso accanto al Papa), ha reso noto che per la visita del 7 settembre, sarà inaugurato un dipinto che ritrae Papa Leone XIV in preghiera davanti all’effige della Madonna, come i suoi predecessori. Inoltre il giorno successivo l’8 settembre si svolgerà presso la Basilica  una solenne concelebrazione presieduta dal Padre Gabriele Pedicino  o.s.a. (Provinciale degli Agostiniani in Italia)  ed in serata alle ore 18:00 una messa Pontificale  presieduta da S.Ecc. Rev.ma Mons Andrea Papa (Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica).

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