Mirko Mascioli torna sabato 29 agosto alle 11:25 su Rai 1 in Azzurro Storie di Mare: per l’attore e conduttore un nuovo passaggio nella televisione nazionale.

Mirko Mascioli torna su Rai 1 sabato 29 agosto 2026 alle 11:25, quando sarà tra i protagonisti di Azzurro Storie di Mare, il programma condotto da Beppe Convertini. Un ritorno che riporta l’attore, regista e conduttore davanti al grande pubblico della Rai e aggiunge un nuovo capitolo a un percorso professionale costruito attraversando televisione, cinema, conduzione e regia.

La puntata andrà in onda su Rai 1 e sarà disponibile anche attraverso RaiPlay. Il palinsesto Rai colloca Azzurro Storie di Mare nella mattinata di sabato 29 agosto, alle 11:25. Per Mascioli non sarà un esordio nella trasmissione: nel 2024 aveva già partecipato al programma come inviato al Museo della Gente di Mare. Due anni dopo torna nello stesso progetto, ma con una presenza che si annuncia diversa.

È anche un nuovo incontro professionale con Beppe Convertini, volto e conduttore di Azzurro Storie di Mare. I due hanno già condiviso altre esperienze e per Mascioli questo ritorno porta con sé il valore umano e professionale di un rapporto costruito nel tempo.

«Tornare a far parte della grande squadra di “Azzurro Storie di Mare” è sempre una bellissima emozione», racconta Mascioli. Mirko Mascioli con Beppe Convertini, conduttore di “Azzurro Storie di Mare

Parole che restituiscono il sentimento con cui affronta questo nuovo appuntamento. Dietro la partecipazione del 29 agosto, però, c’è soprattutto un percorso televisivo che negli anni ha permesso a Mascioli di misurarsi con ruoli e linguaggi differenti, senza restare legato a una sola dimensione.

In Rai ha preso parte a Star Bene su Rai 2 con Livio Beshir, Ogni giorno è Natale con Anna Falchi, Missioni d’estate e Leggerissima Estate con Savino Zaba. Nel corso della sua attività sono arrivate anche esperienze in produzioni Mediaset e la partecipazione a Switch Style su La7d.

Proprio il ruolo di inviato di Leggerissima Estate è stato uno dei passaggi che hanno contribuito alla sua riconoscibilità presso il pubblico televisivo. Essere davanti a una telecamera, però, per Mascioli non ha significato percorrere sempre la stessa strada. Alla partecipazione nei programmi nazionali ha affiancato infatti la conduzione, con esperienze come Tutto sulle star, Fischio finale – Parole a noi e Dentro il cuore della verità.

Ne emerge un profilo professionale composito: Mascioli ha alternato negli anni recitazione, conduzione, esperienze da inviato e regia, spostandosi tra forme diverse di racconto e confrontandosi con pubblici differenti. È proprio questa capacità di attraversare più linguaggi a caratterizzare una carriera che non si esaurisce nel piccolo schermo.

La televisione, infatti, costituisce soltanto una parte della sua attività. Mascioli ha lavorato anche come attore in produzioni cinematografiche e fiction, comprese esperienze in produzioni straniere. Parallelamente ha scelto di confrontarsi con la regia, passando dall’essere interprete di una storia alla responsabilità di costruirla dietro la macchina da presa. Tra i suoi lavori figurano Occhi azzurri, Lei il mio tutto e Il sangue è il potere, opere indicate tra quelle presentate anche fuori dall’Italia.

E lo sguardo è già rivolto al prossimo progetto. Mascioli ha annunciato l’intenzione di tornare dietro la macchina da presa per un nuovo film dal titolo Il rumore dei corpi felici. Un progetto che aggiunge un’altra prospettiva al suo percorso e conferma quanto cinema e televisione continuino a procedere parallelamente nella sua attività professionale.

A pochi giorni dalla messa in onda, abbiamo chiesto a Mirko Mascioli di raccontarci qualcosa in più, senza togliere al pubblico il piacere della sorpresa. E abbiamo guardato anche oltre la puntata, verso i progetti che stanno prendendo forma.

Mirko, hai parlato di una partecipazione con «nuove sfumature». Senza svelare troppo, che cosa possono aspettarsi i telespettatori sabato?

«Posso dire che sarà una partecipazione diversa rispetto alla mia precedente esperienza nel programma. Ci sono aspetti che preferisco lasciare alla scoperta del pubblico, perché credo sia bello conservare un po’ di sorpresa fino alla messa in onda. Azzurro Storie di Mare riesce a raccontare luoghi e persone attraverso emozioni autentiche e questa volta ho avuto la possibilità di viverlo da una prospettiva nuova. L’invito che posso fare è semplice: guardate la puntata di sabato, perché ci sarà qualcosa di me che forse il pubblico non si aspetta.»

Guardando invece oltre questa esperienza televisiva, tra recitazione, conduzione e regia, qual è il prossimo passo di Mirko Mascioli? C’è qualcosa che puoi anticipare ai lettori del Giornale del Lazio?

«Non mi piace pensare al mio percorso come a una serie di traguardi già raggiunti. Preferisco considerarlo un viaggio che continua a cambiare. La televisione rimane una parte importante della mia vita professionale, ma sento sempre più forte anche il richiamo del cinema e della regia. Il rumore dei corpi felici è un progetto a cui tengo e sul quale voglio lavorare con grande attenzione. Ci sono poi altre idee e possibilità che stanno prendendo forma, ma preferisco parlarne quando saranno concrete. Ai lettori del Giornale del Lazio posso però anticipare una cosa: dopo il 29 agosto non mi fermerò. Ci saranno nuove storie da raccontare, davanti e dietro la macchina da presa.»

Prima, però, c’è il presente. E il presente ha una data, un orario e un canale precisi. Per chi vuole seguire Mirko Mascioli in televisione, l’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle 11:25 su Rai 1, all’interno di Azzurro Storie di Mare, il programma condotto da Beppe Convertini e dedicato al mare, ai territori e alle storie che li raccontano.

Il ritorno arriva due anni dopo l’esperienza del 2024, quando Mascioli aveva vestito i panni dell’inviato. Nel frattempo il suo percorso è proseguito tra conduzione, recitazione e nuovi progetti. Per questo la partecipazione di sabato non rappresenta semplicemente una presenza televisiva in più, ma permette al pubblico di ritrovare un professionista che nel corso degli anni ha cercato di ampliare il proprio raggio d’azione davanti e dietro la telecamera.

C’è poi un elemento che alimenta la curiosità sulla puntata: questa volta il suo ruolo non è stato completamente svelato.

«Quest’anno la mia partecipazione si arricchisce di nuove sfumature», ha anticipato l’attore e conduttore.

Mascioli non aggiunge altro. E forse è proprio questo il particolare che accompagna meglio l’attesa: il pubblico che lo ha già visto come inviato potrà scoprire direttamente durante la trasmissione che cosa significhino quelle “nuove sfumature” e in quale veste tornerà all’interno del programma.

L’indicazione utile resta semplice: sabato 29 agosto, dalle 11:25, su Rai 1. La puntata di Azzurro Storie di Mare potrà essere seguita anche attraverso RaiPlay.

Per Mirko Mascioli sarà così un ritorno in un luogo televisivo che già conosce, ma in un momento diverso del suo percorso. Dall’esperienza da inviato del 2024 alla nuova partecipazione, passando per programmi televisivi, conduzione, recitazione, cinema e regia, il filo resta quello di un professionista che ha scelto di non fermarsi a un unico ruolo.

Sabato quel percorso tornerà davanti alle telecamere di Rai 1. E sarà il pubblico, questa volta, a scoprire quale nuova sfumatura avrà scelto di mostrare.