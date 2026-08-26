Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Comunità che trasformano territori”

“Nel nostro paese, a piccoli passi e nel silenzio mediatico, sta emergendo una nuova energia sociale: quella delle comunità che si organizzano, collaborano e reinventano i propri territori. Non si tratta solo di iniziative solidali, ma di veri e propri processi di trasformazione collettiva, capaci di generare impatti duraturi sul benessere delle persone e sulla qualità della vita. Molti territori hanno vissuto anni di abbandono, perdita di servizi, isolamento. Eppure, proprio in questi luoghi stanno nascendo esperienze straordinarie: gruppi di cittadini che recuperano edifici inutilizzati, trasformandoli in centri culturali, coworking sociali, biblioteche di quartiere, laboratori per giovani. La rigenerazione non è solo architettonica: è soprattutto relazionale. Ogni spazio riaperto diventa un punto di incontro, un luogo dove si ricostruiscono fiducia e senso di appartenenza. E questa innovazione sociale non è fatta solo di tecnologie: nasce dalla capacità di leggere i bisogni e immaginare soluzioni nuove.

In molti territori si sperimentano: orti comunitari. reti di mutuo aiuto per famiglie fragili, progetti intergenerazionali e laboratori di quartiere. Esperienze dimostrano che la comunità non è un concetto astratto: è un organismo vivo, capace di auto-organizzarsi e innovare. Le comunità che trasformano i territori non aspettano che il cambiamento arrivi dall’alto: lo costruiscono dal basso, giorno dopo giorno. Sono la prova che la partecipazione è una forza generativa, capace di ridare vita ai luoghi e dignità alle persone. Raccontare queste esperienze significa dare voce a un’Italia che crede nella collaborazione, nella cura e nella possibilità di immaginare insieme un futuro migliore”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.