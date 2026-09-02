Home TERRITORIO Disinnesco ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Sora

Disinnesco ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Sora

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ittà di Sora (FR) — Veduta aerea del centro storico e del Monte San Casto. Immagine pubblicata per finalità istituzionali di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). 📸 Crediti: Archivio Istituzionale. #ComuneDiSora #Sora #Ciociaria #Lazio #Istituzionale #TrasparenzaAmministrativa

In data odierna, il 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma, su richiesta del Prefetto di

Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, ha eseguito l’operazione di rimozione di un ordigno bellico

inesploso rinvenuto ieri presso la cantina di un immobile sito nel Comune di Sora, alla via Cesare

Balbo n. 21.

Nell’immediatezza il Sindaco del Comune di Sora ha emanato due ordinanze sindacali

rispettivamente per interdire l’accesso al seminterrato in parola e per l’apertura del Centro Operativo

Comunale, tenendosi in costante contatto con questa Prefettura.

Si esprime vivo compiacimento per l’ottimale esito delle operazioni e si formula il più sentito

ringraziamento al Sindaco di Sora per la tempestività degli interventi di competenza, nello spirito

della consueta collaborazione con questa Prefettura.

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