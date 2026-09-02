Disinnesco ordigno bellico rinvenuto nel Comune di Sora

In data odierna, il 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma, su richiesta del Prefetto di
Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, ha eseguito l’operazione di rimozione di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto ieri presso la cantina di un immobile sito nel Comune di Sora, alla via Cesare
Balbo n. 21.
Nell’immediatezza il Sindaco del Comune di Sora ha emanato due ordinanze sindacali
rispettivamente per interdire l’accesso al seminterrato in parola e per l’apertura del Centro Operativo
Comunale, tenendosi in costante contatto con questa Prefettura.
Si esprime vivo compiacimento per l’ottimale esito delle operazioni e si formula il più sentito
ringraziamento al Sindaco di Sora per la tempestività degli interventi di competenza, nello spirito
della consueta collaborazione con questa Prefettura.