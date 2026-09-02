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Santa Rosa: le iniziative dei Musei di Viterbo e Archeoares nel weekend del Trasporto

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All’indomani del tradizionale Trasporto della Macchina di Santa Rosa, momento identitario della città di Viterbo, la programmazione culturale prosegue con un fine settimana dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e museale del capoluogo della Tuscia. La società Archeoares, in collaborazione con la rete dei Musei di Viterbo (MuVi), promuove due iniziative studiate per legare la ricchezza monumentale e archeologica cittadina alla presenza della Macchina “Dies Natalis” ancora visibile nel centro urbano.

Visite guidate rocca albornoz di viterbo settembre 2026

La prima iniziativa, intitolata “Viterbo, nel cuore della storia”, si terrà sabato 5 settembre 2026 alle ore 17:30 e propone un itinerario con spiegazioni in lingua italiana della durata di circa due ore. Il percorso prenderà il via dalla visita ai siti del Polo Monumentale Colle del Duomo per poi snodarsi attraverso il tessuto urbano fino a raggiungere la Macchina di Santa Rosa.

Dall’architettura medievale del Colle il racconto si sposterà, il giorno seguente, verso le origini più antiche del territorio. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 10:30, si svolgerà infatti una visita guidata presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz. L’appuntamento si inserisce nel progetto di Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP) condotto dall’ATS Albornoz con Archeoares in qualità di capofila, volto a valorizzare la collezione etrusca attraverso percorsi di approfondimento dedicati. Al termine della visita alle sale museali, i partecipanti avranno la possibilità facoltativa di ricongiungersi all’atmosfera della festa cittadina con una passeggiata accompagnata a piedi verso la Macchina di Santa Rosa.

Trattandosi di un’esperienza interamente a piedi lungo strade e vicoli in pendenza, la partecipazione è raccomandata a persone abituate a camminare e dotate di calzature comode, così da garantire una fruizione agevole e sicura.

Per garantire la qualità delle visite e in considerazione dei posti limitati, l’organizzazione raccomanda inoltre la prenotazione anticipata per entrambe le giornate. I biglietti sono ripartiti e acquistabili sia online sul sito ufficiale eventi.archeoares.it, sia presso le biglietterie fisiche del Polo Monumentale Colle del Duomo (Piazza San Lorenzo), del Museo dei Portici (Piazza del Plebiscito) e del Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz (Piazza della Rocca), dove sarà garantita la vendita in loco il giorno stesso dell’evento unicamente previa disponibilità residua.

Per ulteriori informazioni, dettagli sulle iniziative e supporto alla prenotazione, è possibile contattare l’organizzazione tramite il canale WhatsApp al numero +39 3930916060 o all’indirizzo e-mail info@museocolledelduomo.com

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