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ESTATE ARDEATINA,comunicato stampa 1 settembre 2026

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Sabato nell’area archeologica del Casarinaccio “Ad Ali Aperte – La leggenda di Danae”

L’Estate Ardeatina non si ferma con la fine di agosto e continua anche nel mese di settembre con nuoviappuntamenti dedicati alla cultura, alla storia e all’identità del territorio.Sabato 5 settembre, alle ore 21, l’area archeologica del Casarinaccio ospiterà“Ad Ali Aperte – La leggenda di Danae”, spettacolo inserito nel

La leggenda di Danae 3

programma 2026 di un evento organizzato dal Comune di Ardea con il contributo della Regione Lazio. L’iniziativa di sabato 5 settembre è promossa dall’Associazione ContradaLa Rocca APS e nasce con l’obiettivo di riportare alla luce una delle storie più antiche legate alle origini di Ardea: quella di Danae, principessa di Argo e figura della mitologia greca alla quale la tradizione attribuisce la fondazione della città. La sua leggenda diventa il filo conduttore di un racconto che attraversa il passato per arrivare fino alla comunità di oggi. A salire sul palco saranno infatti cittadini di Ardea che hanno scelto di mettersi in gioco come interpreti, trasformando lo spettacolo

Locandina La leggenda di Danae

in un progetto condiviso e profondamente legato al territorio. Non sarà quindi soltanto larappresentazione di un mito, ma anche un’occasione per riscoprire le radicidella città e tramandarne tradizioni, usi e costumi, mantenendo vivo unpatrimonio di racconti che appartiene alla memoria collettiva. È proprio sullegame tra passato e presente che si concentra l’attività della Contrada LaRocca APS, da anni impegnata nella valorizzazione della storia e del patrimonio culturale locale. Attraverso il teatro, l’associazione punta a coinvolgere direttamente la comunità e a creare occasioni di incontro e confronto tra generazioni. A fare da cornice ad “Ad Ali Aperte – La leggenda di Danae” sarà inoltre un luogo particolarmente significativo: l’area archeologica del Casarinaccio, in via Francesco Crispi. Uno scenario capace di rafforzare ulteriormente il legame tra il racconto della leggendaria fondatrice e la storia antica della città. L’appuntamento è dunque per sabato 5 settembre alle ore 21, nell’area archeologica del Casarinaccio, per una nuova tappa dell’Estate Ardeatina 2026 che porta il calendario della manifestazione nel mese di settembre, continuando a valorizzare luoghi, associazioni e patrimonio culturale della città.

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